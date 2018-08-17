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Дальнее зарубежье 17.08.2018 15:02

В Италии раскритиковали главу МВД страны за праздничный ужин в день обрушения моста в Генуе

Итальянцы подвергли критике поведение министра внутренних дел страны Маттео Сальвини в день обрушения виадука в итальянском городе Генуе, сообщают в пятницу европейские СМИ.

Недовольство как рядовых граждан Италии, так и политических оппонентов М.Сальвини вызвано его праздничным ужином в одном из ресторанов на острове Сицилия. В сети появился ряд фотографий, сделанных во вторник: на них министр сидит в большой компании за празднично накрытым столом и улыбается.

"Фотографии Сальвини, на которых он устраивает праздник в такой драматичный момент для Генуи, являются оскорблением, в то время как вся страна чувствует горе", - написал лидер Демократической партии Италии Маттео Орфини в своем аккаунте в Twitter.

"Он был на банкете на Сицилии, пока в Генуе еще разбирали обломки (обрушившегося пролета моста - ИФ)", - добавил он.

Несколько представителей Демократической партии даже призвали главу МВД Италии уйти в отставку из-за подобного поведения в день трагедии.

М.Сальвини уже отреагировал на критику в свой адрес. Он отметил, что его поездка на Сицилию была "встречей с мэрами, руководителями добровольческих организаций, стражами порядка и многими гражданами". По его словам, это была официальная поездка и главной темой встречи были проблемы, связанные с мафией.

Обрушение пролета моста в итальянской Генуе произошло во вторник днем. Власти предполагают, что причиной обрушения 200-метрового пролета виадука могло стать ослабление несущих конструкций.

Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.

Согласно последним данным, жертвами обрушения стали 38 человек, среди них - четверо французов и двое албанцев. В среду сообщалось, о 39 погибших, однако затем эти данные пересмотрели. Еще 16 человек получили травмы, состояние девяти из них оценивается как тяжелое.

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Тэги: ИТАЛИЯ, МИНИСТР, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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