В Италии раскритиковали главу МВД страны за праздничный ужин в день обрушения моста в Генуе

Итальянцы подвергли критике поведение министра внутренних дел страны Маттео Сальвини в день обрушения виадука в итальянском городе Генуе, сообщают в пятницу европейские СМИ.
Недовольство как рядовых граждан Италии, так и политических оппонентов М.Сальвини вызвано его праздничным ужином в одном из ресторанов на острове Сицилия. В сети появился ряд фотографий, сделанных во вторник: на них министр сидит в большой компании за празднично накрытым столом и улыбается.
"Фотографии Сальвини, на которых он устраивает праздник в такой драматичный момент для Генуи, являются оскорблением, в то время как вся страна чувствует горе", - написал лидер Демократической партии Италии Маттео Орфини в своем аккаунте в Twitter.
"Он был на банкете на Сицилии, пока в Генуе еще разбирали обломки (обрушившегося пролета моста - ИФ)", - добавил он.
Несколько представителей Демократической партии даже призвали главу МВД Италии уйти в отставку из-за подобного поведения в день трагедии.
М.Сальвини уже отреагировал на критику в свой адрес. Он отметил, что его поездка на Сицилию была "встречей с мэрами, руководителями добровольческих организаций, стражами порядка и многими гражданами". По его словам, это была официальная поездка и главной темой встречи были проблемы, связанные с мафией.
Обрушение пролета моста в итальянской Генуе произошло во вторник днем. Власти предполагают, что причиной обрушения 200-метрового пролета виадука могло стать ослабление несущих конструкций.
Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.
Согласно последним данным, жертвами обрушения стали 38 человек, среди них - четверо французов и двое албанцев. В среду сообщалось, о 39 погибших, однако затем эти данные пересмотрели. Еще 16 человек получили травмы, состояние девяти из них оценивается как тяжелое.
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