Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9343 RUR   0.0254 GBR   2.163 TRY   0.2909

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.46 Brent   71.43

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 31° Завтра 23° 30° 19 Авг 21° 28° 20 Авг 19° 26°

ТЭК 17.08.2018 14:27

Технический комитет по мониторингу добычи ОПЕК+ переносится на 27 августа из-за празднования Курбан-байрама

Заседание технического комитета по мониторингу добычи нефти странами ОПЕК+ переносится на 7 дней с 20 на 27 августа, сообщили "Интерфаксу" источник, близкий к ОПЕК.

Заседание перенесено в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам (Ид аль-Адха на арабском - ИФ).

Видеоконференция министров стран ОПЕК+ также может быть перенесена на 27 августа или на более поздний срок.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АВСТРИЯ, ОПЕК, КОМИТЕТ, ЗАСЕДАНИЕ


Похожие новости


Министры ОПЕК в Вене обсудят сокращение добычи нефти

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]