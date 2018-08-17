Технический комитет по мониторингу добычи ОПЕК+ переносится на 27 августа из-за празднования Курбан-байрама

Заседание технического комитета по мониторингу добычи нефти странами ОПЕК+ переносится на 7 дней с 20 на 27 августа, сообщили "Интерфаксу" источник, близкий к ОПЕК.

Заседание перенесено в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам (Ид аль-Адха на арабском - ИФ).

Видеоконференция министров стран ОПЕК+ также может быть перенесена на 27 августа или на более поздний срок.