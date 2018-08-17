Глава МИД Азербайджана и посол Малайзии в Баку отмечают успехи сотрудничества в сфере энергетики

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял в пятницу посла Малайзии в Баку Дато Абдуррахмана в связи с завершением его дипломатической деятельности в Азербайджане.
"В ходе встречи собеседники выразили удовлетворение уровнем политического диалога и сотрудничества между Азербайджаном и Малайзией. Стороны особо отметили достижения в сотрудничестве в сфере энергетики и экономики", - подчеркивается в сообщении МИД Азербайджана.
Ф.Исазаде
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