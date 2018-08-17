На Украине не исключают введения безостановочного транзита поездов российского направления

Министерство инфраструктуры Украины не предлагало Кабинету министров ограничить посадку пассажиров на транзитные поезда в Россию формирования Молдавской железной дороги, заявил глава ведомства Владимир Омелян.
"На этот момент мы говорим, что изменения в маршрутах транзитных поездов, которые сегодня следуют по территории Украины из Молдовы в Россию, не предусматриваются", - сказал он на брифинге в Киеве в пятницу.
Кроме того, отметил В.Омелян, к настоящему времени на Украине какие-либо ограничения при посадке пассажиров на такие поезда также не предусмотрены.
"Но если реальность потребует, мы готовы ввести ограничения - просто транзитное прохождение поездов по территории Украины без остановок", - сказал министр.
Ранее В.Омелян сообщил, что его министерство разработало комплекс контрмер, включая ограничение пассажирского сообщения с РФ, в ответ на действия России по препятствованию судоходству в Азовском и Черном морях и рассчитывает на их скорейшее утверждение правительством.
"У нас есть несколько достаточно весомых ударов в ответ. Контрмеры, которые мы предложим в ближайшее время, надеюсь, Кабмин их поддержит", - сказал В.Омелян в эфире "5 канала".
Он отметил, что на данном этапе преждевременно разглашать эти меры, так как это "должно быть государственное решение". При этом министр подтвердил, что одним из элементов, предлагаемых правительству для утверждения, является ограничение пассажирского сообщения.
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