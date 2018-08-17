Высокие цены на нефть обеспечивают стабильность азербайджанского маната - SIR

Профицит госбюджета Азербайджана в 2018 году при ценах на нефть $70/барр. составит 3% ВВП, положительное сальдо счета текущих операций – 6% ВВП, считают аналитики Sberbank Investment Research (SIR).
"Ослабление рубля и недавнее резкое падение турецкой лиры сказались на всех валютах стран ближнего зарубежья. Помимо российского рубля, который с конца июля подешевел более чем на 6%, наиболее уязвимыми с точки зрения волатильности оказались валюты Казахстана, Белоруссии и Грузии. Азербайджанский манат и таджикский сомони также оказались под давлением, хотя их курсы по-прежнему привязаны к доллару", - отмечается в обзоре Sberbank Investment Research.
По оценкам аналитиков SIR привязка к доллару носит неоднородный характер. "По мере усиления волатильности на валютном рынке давление ощутили даже те валюты, курс которых по-прежнему привязан к доллару, — азербайджанский манат и таджикский сомони. Однако если манат особого беспокойства не вызывает, то сомони вполне может вновь пойти вниз", - подчеркивает агентство.
Аналитики Sberbank Investment Research считают, что высокие цены на нефть оказывают поддержку азербайджанскому манату. "Хотя Bloomberg сообщил о том, что некоторые банки Азербайджана ограничили продажу долларов населению, мы на данный момент не видим особой угрозы для привязки курса маната к доллару, т. к. цены на нефть остаются выше $70/барр. Мы полагаем, что при таких ценах профицит бюджета в текущем году составит 3% ВВП, а положительное сальдо счета текущих операций - 6% ВВП. Кроме того, по нашим оценкам, активы ГНФАР к концу года превысят $40 млрд", - подчеркивается в материале.
А.Азизов
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