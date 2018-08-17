ПК «Ярославич» поставила в Азербайджан 5 коммунально-дорожных машин для чистки дорог

Российская производственная компания «Ярославич» поставила в Азербайджан партию из пяти коммунально-дорожных машин КДМ76-15 «Ярославич», сообщают российские СМИ.

«ПК «Ярославич» отгрузила очередную партию из пяти коммунально-дорожных машин КДМ76-15 «Ярославич» для компании из Азербайджана. Машины полностью укомплектованы всем необходимым оборудованием, прошли заводские испытания на надежность всех узлов и агрегатов и готовы к эксплуатации», - отмечается в сообщении.

По данным изданий, КДМ76-15 установлены на шасси КАМАЗ-65115. Данные транспортные средства предназначены для обслуживания дорог с твердым покрытием и не имеют сезонных ограничений. Они применимы для эксплуатации на городских и загородных трассах.

В зимнее время КДМ76-15 используются для очистки дорожного полотна от свежевыпавшего снега, удаление наката, шуги, для распределения сыпучих противогололедных материалов, в том числе соли, и жидких реагентов. В летнее время — для уборки и мойки дорог, ограждений, бордюров, дорожных знаков и элементов обустройства дороги, а также для перевозки асфальта при ямочном ремонте.

Контракт на поставку в Азербайджан коммунально-дорожных машин КДМ76-15 был подписан в 2018 году и предусматривает доставку 9 единиц данной техники.

Н.Аббасова