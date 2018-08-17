Две ГЭС в Таджикистане построят при участии Узбекистана - президент Мирзиеев

Узбекистан будет участвовать в строительстве двух гидроэлектростанций на реке Зарафшан в Таджикистане, сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев журналистам по итогам переговоров с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном в пятницу в Ташкенте.

"Мы выразили готовность продолжать открытый диалог в интересах двух стран", - сказал Ш.Мирзиеев, касаясь сотрудничества в водно-энергетической сфере.

При этом он сообщил об участии Узбекистана в строительстве двух ГЭС на реке Зарафшан в Таджикистане мощностью 300 МВт.

"Будем строить вместе. Вырабатываема энергия будет поставляться и в Таджикистан, и в Узбекистан", - сказал он.

В свою очередь, президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что в сфере использования гидроэнергетических ресурсов таджикская сторона выступает за конструктивное сотрудничество.

"Я не раз говорил с различных трибун и хочу повторить еще раз: мы не оставляли и не оставим соседей без воды", - подчеркнул глава государства.

Э.Рахмон сообщил, что президенты двух стран дали задания своим специалистам изучить возможности использования водных ресурсов горного озера Сарез в Таджикистане (объем воды более 17 куб. км - ИФ).

"Можно использовать воду Сареза для питьевого водоснабжения населения региона", - сказал глава Таджикистана.

Между тем, президенты не затронули тему строительства в Таджикистане самой высокой в мире плотины на Рогунской ГЭС, против строительства которого Узбекистан выступал при президенте Исламе Каримове.

Как сообщалось, Э.Рахмон посещает Узбекистан с двухдневным государственным визитом по приглашению Ш.Мирзиеева.