Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9343 RUR   0.0254 GBR   2.163 TRY   0.2909

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.46 Brent   71.43

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 41° Завтра 23° 31° 19 Авг 21° 28° 20 Авг 19° 26°

СНГ 17.08.2018 16:02

Две ГЭС в Таджикистане построят при участии Узбекистана - президент Мирзиеев

Узбекистан будет участвовать в строительстве двух гидроэлектростанций на реке Зарафшан в Таджикистане, сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев журналистам по итогам переговоров с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном в пятницу в Ташкенте.

"Мы выразили готовность продолжать открытый диалог в интересах двух стран", - сказал Ш.Мирзиеев, касаясь сотрудничества в водно-энергетической сфере.

При этом он сообщил об участии Узбекистана в строительстве двух ГЭС на реке Зарафшан в Таджикистане мощностью 300 МВт.

"Будем строить вместе. Вырабатываема энергия будет поставляться и в Таджикистан, и в Узбекистан", - сказал он.

В свою очередь, президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что в сфере использования гидроэнергетических ресурсов таджикская сторона выступает за конструктивное сотрудничество.

"Я не раз говорил с различных трибун и хочу повторить еще раз: мы не оставляли и не оставим соседей без воды", - подчеркнул глава государства.

Э.Рахмон сообщил, что президенты двух стран дали задания своим специалистам изучить возможности использования водных ресурсов горного озера Сарез в Таджикистане (объем воды более 17 куб. км - ИФ).

"Можно использовать воду Сареза для питьевого водоснабжения населения региона", - сказал глава Таджикистана.

Между тем, президенты не затронули тему строительства в Таджикистане самой высокой в мире плотины на Рогунской ГЭС, против строительства которого Узбекистан выступал при президенте Исламе Каримове.

Как сообщалось, Э.Рахмон посещает Узбекистан с двухдневным государственным визитом по приглашению Ш.Мирзиеева.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, ТАДЖИКИСТАН, ГЭС, СТРОИТЕЛЬСТВО


Похожие новости


Президент Таджикистана 17-18 августа посетит Узбекистан Президент Таджикистана посетит выставку достижений промышленности в Узбекистане в рамках госвизита 17 августа Лайнер Tajik Air в субботу впервые с 1992 года совершит рейс Душанбе - Самарканд Таджикистан и Узбекистан близки к решению проблемы согласования границы Таджикистан обвинил узбекских пограничников в нарушении границы Узбекистан объявил о возобновлении спустя четверть века регулярных авиарейсов Ташкент - Душанбе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]