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СНГ 17.08.2018 16:30

Стало известно содержание ноты МИД РФ госдепу США по ситуации с российскими диппредставительствами в этой стране

Россия продолжает добиваться доступа российских дипломатов к захваченным на территории США объектам дипсобственности, следует из ноты МИД РФ, направленной 7 августа государственному департаменту США.

Текст ноты размещен на сайте российского внешнеполитического ведомства в пятницу.

"Министерство также обращает внимание на то обстоятельство, что в помещениях российских представительств, из которых, по существу, были в спешном порядке выдворены его сотрудники и члены их семей, остались вещи, являющиеся личной собственностью указанных лиц", - говорится в пункте 6 документа.

В связи с этим МИД РФ требует от госдепа США обеспечить возможность доступа "заинтересованных лиц (из числа сотрудников соответствующих российских представительств и членов их семей) в вышеупомянутые помещения в целях возвращения принадлежащего им имущества".

Речь идет о следующих дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ: посольство РФ (штат Мэрилэнд), постпредство РФ при ООН (штат Нью-Йорк), генконсульство РФ в Сан-Франциско и резиденция генконсула (штат Калифорния), торгпредство РФ в Вашингтоне (округ Колумбия, Вашингтон), отделение торгпредства РФ (штат Нью-Йорк), генконсульство РФ в Сиэтле и резиденция генконсула (штат Вашингтон)

Как следует из ноты, российская сторона оставляет за собой право на дополнительные меры в отношении дипсобственности США, если Вашингтон продолжит свои нарушения в адрес объектов России.

В МИД РФ отметили, что Москва со своей стороны вынуждена была применить на своей территории в отношении ряда американских объектов ответные меры, от которых "при иных обстоятельствах предпочла бы воздержаться".

"Министерство отмечает, что эти меры, тем не менее, пока не были полностью симметричными - поскольку Российская Федерация не преследует цель прекратить статус помещений дипломатических или консульских представительств Соединённых Штатов и не посягает на иммунитеты и неприкосновенность, предоставляемые таким помещениям, - и оставляет за собой право применения дополнительных контрмер, если Соединённые Штаты продолжат свои нарушения", - говорится в пункте 3 ноты.

Кроме того, как следует из пункта 7 документа, МИД РФ потребовал от Госдепа предоставить "самую полную информацию" о мерах, "которые, по заверениям американских властей, приняты за истекший период в целях обеспечения безопасности и сохранности имущества", о текущем состоянии этих зданий и сооружений, относящихся к ним коммуникаций, предметов интерьера.

МИД РФ также требует от Вашингтона предоставить полный список лиц, которые с момента закрытия соответствующих российских представительств входили в них, а также "основаниях такого вторжения на территорию этих объектов вопреки воле их собственника"; об изменениях, которые происходили в помещениях без согласия российской стороны как суверена и собственника этих помещений; а также - об использовании части помещений постпредства РФ при ООН властями США, "которое следует из поступающих счетов за водо- и электроснабжение этих объектов".

Одновременно с этим, как следует из опубликованного на сайте МИД РФ сообщения РФ к докладу генсека ООН по пункту повестки дня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Россия убеждена, что действия властей США требуют решительного осуждения ООН.

В секретариат ООН документ был передан 18 мая этого года.

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Тэги: РОССИЯ, США, НОТА, СОДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]