Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9343 RUR   0.0254 GBR   2.163 TRY   0.2909

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.46 Brent   71.43

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 41° Завтра 23° 31° 19 Авг 21° 28° 20 Авг 19° 26°

Это интересно 17.08.2018 16:00

Противники массового туризма в Барселоне призвали туристов бросаться с балконов

Противники массового туризма призвали иностранных туристов выбрасываться с балконов, соответствующие плакаты и граффити появились в испанской Барселоне, сообщает издание The Times.

"В Барселоне появились плакаты и граффити, призывающие иностранных гостей выбрасываться с балконов города, чтобы отвадить их от посещения Испании. В некоторых надписях они нарочно упоминают британцев, с которыми нередко происходят подобные несчастные случаи", - пишет газета.

Плакаты содержат саркастичные высказывания в адрес туристов, например, "дорогой турист, знаешь ли ты, что такое "балконинг"? Падение с балконов улучшает качество жизни соседей, уменьшает риск заболеваний сердца, а также это просто очень и очень весело", - цитирует издание одну из надписей плаката с фонарного столба.

Упоминания про балконы связаны с рядом смертельных случаев, произошедших в результате падения с балконов отелей. В прошлом году по этой причине погибли трое британцев, с января по май текущего - также трое. На испанском курорте Малагуф в одной из гостиниц установили более высокие ограждения, а молодых британцев стали по мере возможностей размещать на первых этажах.

Выступления против массового туризма в Барселоне активизировались в последнее время. Так, в июле два активиста протестного движения "Арран" напали на двухэтажный туристический автобус с дымовыми шашками, повесив плакат против массового туризма в Каталонии. Участники акций недовольны тем, что высокий турпоток привел к росту цен на жилье для местного населения, а работа в туристическом секторе многочасовая и низкооплачиваемая. Также, по их мнению, массовый туризм наносит вред окружающей среде и пляжам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, БАРСЕЛОНА, ТУРИЗМ, ПРОТЕСТЫ


Похожие новости


Правительство Испании намерено лишить полномочий власти Каталонии Пучдемон вновь не ответил Рахою на вопрос, объявил ли он независимость Каталонии от Испании - письмо В Барселоне прошла демонстрация в поддержку автономии Каталонии в составе Испании В Барселоне фермеры вышли на улицы в поддержку референдума о независимости Каталонии В Барселоне пройдет многотысячный антитеррористический марш с участием короля и премьер-министра Испании Испанская полиция ищет 18-летнего Мусу Укабира, предположительно, находившегося за рулем фургона во время теракта в Барселоне

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]