Противники массового туризма в Барселоне призвали туристов бросаться с балконов

Противники массового туризма призвали иностранных туристов выбрасываться с балконов, соответствующие плакаты и граффити появились в испанской Барселоне, сообщает издание The Times.
"В Барселоне появились плакаты и граффити, призывающие иностранных гостей выбрасываться с балконов города, чтобы отвадить их от посещения Испании. В некоторых надписях они нарочно упоминают британцев, с которыми нередко происходят подобные несчастные случаи", - пишет газета.
Плакаты содержат саркастичные высказывания в адрес туристов, например, "дорогой турист, знаешь ли ты, что такое "балконинг"? Падение с балконов улучшает качество жизни соседей, уменьшает риск заболеваний сердца, а также это просто очень и очень весело", - цитирует издание одну из надписей плаката с фонарного столба.
Упоминания про балконы связаны с рядом смертельных случаев, произошедших в результате падения с балконов отелей. В прошлом году по этой причине погибли трое британцев, с января по май текущего - также трое. На испанском курорте Малагуф в одной из гостиниц установили более высокие ограждения, а молодых британцев стали по мере возможностей размещать на первых этажах.
Выступления против массового туризма в Барселоне активизировались в последнее время. Так, в июле два активиста протестного движения "Арран" напали на двухэтажный туристический автобус с дымовыми шашками, повесив плакат против массового туризма в Каталонии. Участники акций недовольны тем, что высокий турпоток привел к росту цен на жилье для местного населения, а работа в туристическом секторе многочасовая и низкооплачиваемая. Также, по их мнению, массовый туризм наносит вред окружающей среде и пляжам.
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