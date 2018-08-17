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Дальнее зарубежье 17.08.2018 16:47

Трамп предписал SEC изучить отказ от системы ежеквартальной отчетности компаний в пользу полугодовой

Президент США Дональд Трамп предписал Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) изучить вопрос о возможном отказе от системы ежеквартальной публикации корпоративной отчетности в пользу полугодовой.

В своем микроблоге в Twitter Трамп написал, что такое решение было принято по итогам беседы с представителями ряда крупнейших мировых компаний.

Один из них выдвинул предложение о "прекращении публикации корпоративной отчетности на ежеквартальной основе и переходе к полугодовой системе", отвечая на вопрос Д.Трампа о том, "что могло бы сделать американский бизнес еще лучше", написал президент США.

Такой подход "обеспечит более значительную гибкость и сэкономит деньги", считает Д.Трамп.

"Я предписал SEC изучить этот вопрос", - отметил он.

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Тэги: США, КОМПАНИИ, ОТЧЕТНОСТЬ, SEC


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]