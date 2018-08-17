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Дальнее зарубежье 17.08.2018 17:08

Меркель сообщила о планах подготовки встречи в формате Германия-Франция-Турция-Россия по Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что встреча в формате Германия-Франция-Турция-Россия для обсуждения сирийского урегулирования может быть целесообразной, поэтому страны обсудят возможности подготовки такой встречи - вначале на уровне советников.

"Встреча в формате Германия-Франция-Турция и Россия может иметь смысл, она должна быть хорошо подготовлена, и поэтому точной даты пока нет. Мы будем работать над тем, чтобы советники провели такую подготовительную встречу и тогда примем решение, есть ли смысл ее проводить", - сказала канцлер журналистам в пятницу.

По ее словам, об этом, в том числе, пойдет речь в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые запланированы на субботу, 18 августа.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КАНЦЛЕР, СИРИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]