Меркель сообщила о планах подготовки встречи в формате Германия-Франция-Турция-Россия по Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что встреча в формате Германия-Франция-Турция-Россия для обсуждения сирийского урегулирования может быть целесообразной, поэтому страны обсудят возможности подготовки такой встречи - вначале на уровне советников.
"Встреча в формате Германия-Франция-Турция и Россия может иметь смысл, она должна быть хорошо подготовлена, и поэтому точной даты пока нет. Мы будем работать над тем, чтобы советники провели такую подготовительную встречу и тогда примем решение, есть ли смысл ее проводить", - сказала канцлер журналистам в пятницу.
По ее словам, об этом, в том числе, пойдет речь в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые запланированы на субботу, 18 августа.
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