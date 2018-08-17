Тегеран возмутился требованием службы безопасности аэропорта Тбилиси снимать мусульманкам хиджабы

Министерство иностранных дел Ирана выразило протест Грузии в связи фактами "неуважительного отношения" сотрудников службы безопасности тбилисского международного аэропорта к головному убору мусульманских женщин, сообщают в пятницу грузинские СМИ.
Соответствующее заявление сделал официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми. Заявление размещено на сайте иранского внешнеполитического ведомства.
Как отмечают СМИ, речь идет о недавних жалобах пассажиров рейса Исфахан-Тбилиси, которых возмутили требования сотрудников аэропорта снимать во время прохождения процедур проверки женские головные уборы.
Как сказано в заявлении Б.Касеми, посольство Ирана в Тбилиси в связи с этими фактами направило в МИД Грузии ноту протеста, а МИД Ирана потребовал от посла Грузии в Тегеране соответствующих разъяснений.
В заявлении Б.Касеми выражает надежду, что в будущем службы безопасности в Грузии "будут проявлять уважение в отношении личной жизни мусульманских женщин и не допустят повторения подобных инцидентов".
В МИД Грузии пока не прокомментировали это заявление.
Между тем, это не первый случай, когда иранские власти требуют от Тбилиси решить эту проблему.
В апреле 2017 года СМИ сообщали, что в ходе визита в Тбилиси глава МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф на встрече с руководством Грузии пожаловался на факты неуважения к хиджабу в тбилисском международном аэропорту. Сообщалось, что Георгий Квирикашвили, который тогда занимал пост премьер-министра Грузии, пообещал главе МИД Ирана изучить этот вопрос.
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