SOCAR Petroleum планирует к 2020г довести число CNG-заправок в Азербайджане до 20

ЗАО «SOCAR Petroleum» («дочка» компании SOCAR/ГНКАР) планирует к 2020 году довести общее число CNG-заправок в Азербайджане до 20, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в SOCAR.
«До конца 2018 года в Баку и пригородах столицы планируется ввести в эксплуатацию 10 станций по заправке сжатым газом. В течение 2019 года число CNG-заправок будет доведено до 20», - сообщили в компании.
По данным SOCAR, в период с августа по октябрь в Баку и бакинских пригородах откроется 5 CNG-заправок, ввод в эксплуатацию еще пяти CNG-станций планируется до конца текущего года.
Как сообщалось, к настоящему времени SOCAR ввела в эксплуатацию в Баку две CNG-заправочные станции. Всего под брендом «SOCAR» в Азербайджане функционирует 27 АЗС.
По расчетам специалистов «SOCAR Petroleum», использование CNG позволит автовладельцу сэкономить 600 манатов на расходе топлива на каждые 10 тыс. км.
SOCAR Petroleum учреждена в январе 2008 года и занимается розничной торговлей нефтепродуктов, расширяя сеть АЗС под брендом «SOCAR». Первые АЗС в Азербайджане компания открыла в мае 2010 года.
Н.Аббасова
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