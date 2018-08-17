Глава Минэнерго Армении и замминистра энергетики Ирана обсудили строительство трансграничной ЛЭП, инфраструктурные проекты

Министр энергетики и природных ресурсов Армении, сопредседатель армяно-иранской межправкомиссии Артур Григорян и замминистра энергетики Ирана Хумаюн Хайери на встрече в Ереване обсудили инфраструктурные и инвестиционные проекты, представляющие взаимный интерес.

"В этом контексте стороны затронули тему строительства третьей линии электропередачи высокого напряжения Иран-Армения, в частности, выполнение подрядчиком работ должным образом и в соответствии с графиком", - сообщает в пятницу департамент информации и связей с общественностью Министерства энергетики и природных ресурсов Армении.

Х.Хайери отметил на встрече, что географическое положение Армении весьма благоприятно для реализации энергетических проектов между Ираном, Грузией, Россией и странами Персидского залива.

А.Григорян в свою очередь отметил, что в контексте активизации экономического сотрудничества серьезную роль может сыграть строительство высоковольтной линии Армения-Грузия.

Участники встречи также обсудили реализацию соглашений и совместных программ, намеченных на заседании армяно-иранской межправительственной комиссии в феврале 2018 года в Ереване.

Представители правительств Армении и Ирана отметили необходимость активизации взаимных контактов, которые дают возможность эффективно решать проблемы, возникающие в ходе реализации совместных программ, сообщили в пресс-службе Минэнерго Армении.