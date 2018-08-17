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Дальнее зарубежье 17.08.2018 17:48

Силы обороны Эстонии прекратили активный поиск выпущенной по ошибке ракеты

Военнослужащие Сил обороны Эстонии прекратили в пятницу активные поиски ракеты "воздух-воздух", выпущенной по ошибке с истребителя ВВС Испании, сообщил командующий ВВС Эстонии Рииво Валге.

"Все места, где теоретически могла упасть ракета, были тщательно осмотрены. Несмотря на систематические поиски, место падения ракеты не было идентифицировано и все разумные варианты были исчерпаны. Активные поиски закончены", - цитирует Р.Валге пресс-служба эстонских Сил обороны.

По его словам, для поиска ракеты были задействованы три вертолета, пять наземных патрулей и подразделение из 50 человек, саперы Сил обороны и департамента спасательных работ, а также мини-дроны ВВС.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны Эстонии, военные будут реагировать "при поступлении дополнительных сигналов".

Как сообщалось, истребитель ВВС Испании Eurifighter, входящий в миссию по охране воздушного пространства стран Балтии, 7 августа во время тренировочного полета на высоте 6 км по ошибке выстрелил боевой ракетой класса AIM-120 AMRAAM с радиусом полета до 100 км. Ракета снабжена механизмом самоуничтожения, но военные не исключают, что она могла упасть на землю.

AIM-120 AMRAAM - американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности. Ракеты данного класса предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели. Они производятся в США с 1991 года. Эффективная дальность полета 19 км. Скорость полета 4900 км в час. Это ракеты типа "выстрелил и забыл" ("fire and forget"). Стоимость одной ракеты 300 000 - 400 000 долларов. Стоимость ракеты новейшей модификации достигает 1,7 млн долларов. Ракеты типа AMRAAM находятся на вооружении 37 стран.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, РАКЕТА, ПОИСК, ОТМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]