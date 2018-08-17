Проверка рухнувшего виадука в Генуе еще в прошлом году выявила проблемы с прочностью конструкции - СМИ

Специалисты выявили проблемы, связанные с прочностью конструкции обрушившегося моста в итальянском городе Генуя, еще в ходе проверки в ноябре 2017 года, сообщают в пятницу газеты "Стампа" и "Репубблика".

В частности, экспертная группа из миланской политехнической школы в прошлом году указывала на проблемы с подпорками сооружения. Тогда они отмечали, что тросы на участке, который в итоге и обрушился во вторник, реагировали на переменную нагрузку "не совсем тем образом, каким ожидалось".

Кроме того, после проверки специалисты требовали провести дополнительные тесты.

Согласно информации изданий, компания Autostrade per l`Italia, управляющая наибольшей частью платных автодорог Италии, в мае этого года объявила о конкурсе на размещение заказа на сумму 20 млн евро с целью укрепления подпорок моста, ремонт которых не производился с 1990-х годов.

Обрушение пролета моста в итальянской Генуе произошло 14 августа днем. Власти предполагают, что причиной обрушения 200-метрового пролета виадука могло стать ослабление несущих конструкций.

Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.

Согласно последним данным, жертвами обрушения стали 38 человек, среди них - четверо французов и двое албанцев. В среду сообщалось, о 39 погибших, однако затем эти данные пересмотрели. Еще 16 человек получили травмы, состояние девяти из них оценивается как тяжелое.