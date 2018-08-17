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СНГ 17.08.2018 18:17

Главы МИД Узбекистана и Таджикистана подписали соглашение об участках для строительства диппредставительств, протоколы о границе

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов и его таджикский коллега Сироджиддин Аслов в пятницу в Ташкенте в присутствии лидеров двух стран подписали межправсоглашение о взаимном предоставлении земельных участков для строительства зданий дипломатических представительств.

Министры также подписали протокол об обмене грамотами по ратификации договора об отдельных участках узбекско-таджикской государственной границы и протокол о внесение дополнения в соглашение о пунктах пропуска через границу.

К настоящему времени почти 99% узбекско-таджикской границы делимитировано. Протяженность государственной границы Узбекистаном и Таджикистаном составляет более 1,33 тыс. км. После распада Советского Союза около 20% линии таджикско-узбекской госграницы оставалось неделимитированной. В течение почти 25 лет между странами регулярно возникали разногласия, в том числе инциденты на границе.

По итогам переговоров на высшем уровне, состоявшихся в Ташкенте в пятницу подписаны 27 документов. В их числе соглашения о сотрудничестве в сферах промышленности, стандартизации и сертификации, науки, образовании, геологии, сельского хозяйства, культуры. Подписаны соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурно-гуманитарном сотрудничестве между Сурхандарьинской и Хатлонской, Самаркандской и Согдийской областями двух стран.

В настоящее время президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в Узбекистан с двухдневным государственным визитом по приглашению узбекского лидера Шавката Мирзиеева.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ТАДЖИКИСТАН, МИД, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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