Главы МИД Узбекистана и Таджикистана подписали соглашение об участках для строительства диппредставительств, протоколы о границе

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов и его таджикский коллега Сироджиддин Аслов в пятницу в Ташкенте в присутствии лидеров двух стран подписали межправсоглашение о взаимном предоставлении земельных участков для строительства зданий дипломатических представительств.
Министры также подписали протокол об обмене грамотами по ратификации договора об отдельных участках узбекско-таджикской государственной границы и протокол о внесение дополнения в соглашение о пунктах пропуска через границу.
К настоящему времени почти 99% узбекско-таджикской границы делимитировано. Протяженность государственной границы Узбекистаном и Таджикистаном составляет более 1,33 тыс. км. После распада Советского Союза около 20% линии таджикско-узбекской госграницы оставалось неделимитированной. В течение почти 25 лет между странами регулярно возникали разногласия, в том числе инциденты на границе.
По итогам переговоров на высшем уровне, состоявшихся в Ташкенте в пятницу подписаны 27 документов. В их числе соглашения о сотрудничестве в сферах промышленности, стандартизации и сертификации, науки, образовании, геологии, сельского хозяйства, культуры. Подписаны соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурно-гуманитарном сотрудничестве между Сурхандарьинской и Хатлонской, Самаркандской и Согдийской областями двух стран.
В настоящее время президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в Узбекистан с двухдневным государственным визитом по приглашению узбекского лидера Шавката Мирзиеева.
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