BP зарегистрировала в Азербайджане компанию для разработки мелководья Абшеронского архипелага

Министерство налогов Азербайджана 29 июня 2018 года зарегистрировало представительство компании "BP Exploration (Abseron) limited", сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в налоговом ведомстве.

"Ее официальным представителем является Гэри Джонс (президент компании BP по региону Азербайджан, Грузия и Турция - ИФ)", - отметили в Минналогов.

В свою очередь, глава пресс-службы BP-Azerbaijan Тамам Баятлы сообщила агентству "Интерфакс-Азербайджан", что "BP Exploration (Abseron) limited создано с целью представления юридических интересов BP в проекте разработки мелководья Абшеронского архипелага в Каспийском море.

Соглашение о разделе продукции (PSA, СРП) между SOCAR и BP на разработку и геологоразведочные работы на мелководье Абшеронского архипелага было подписано 22 декабря 2014 года.

Контрактная площадь составляет около 1,9 тыс. кв. км, 50% доли в соглашении принадлежит BP, 50% - SOCAR.

Работы в рамках соглашения разделены на три этапа: первичная разведка, основная разведка, разработка месторождений.

В 2016 году на мелководье Абшеронского архипелага были проведены сейсмические исследования, которые охватывали территорию площадью в 1,52 тыс. кв. км, из которых на суше - 90 кв. км.

По итогам сейсмических работ на мелководье Абшеронского архипелага были выбраны три участка для ведения буровых работ.

Ранее сообщалось, что компания BP планирует в начале 2019 года приступить к разведочному бурению на мелководье Абшеронского архипелага. "В настоящее время идет подготовка к началу буровых операций на мелководье Абшеронского архипелага. Вероятность того, что буровые операции начнутся уже в 2018 году довольно низка, все говорит о том, что бурение начнется в начале 2019 года. В целом, планируется пробурить три разведочные скважины", - сказал вице-президент нефтегазовой компании BP (British Petroleum) по внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли.

По его словам, перспективы по запасам углеводородов на данной контрактной площади оцениваются как "хорошие".

Н.Аббасова, А.Азизов