Новый поверенный в делах США в Белоруссии прибыла в Минск - посольство

Новый поверенный в делах США в Белоруссии Дженнифер Хизер Мур прибыла в Минск, сообщили в посольстве США в пятницу.
"Дж.Мур начнет работу в должности поверенного в делах США в Беларуси в августе 2018 года", - говорится в сообщении дипмиссии.
В посольстве отметили, что перед приездом в Минск Дж.Мур занимала должность заместителя директора управления по делам Южной Европы Госдепартамента США, которое отвечает за отношения США с Турцией, Грецией и Кипром.
Дж.Мур имеет богатый опыт работы по европейской тематике и на протяжении большей части своей карьеры специализировалась в вопросах международного сотрудничества и реформ в области безопасности. Ранее она работала в качестве заместителя директора управления Госдепартамента по миротворческой деятельности, санкций и борьбе с терроризмом, советника по политическим и экономическим вопросам посольства США в Тиране, а также на различных должностях в политической, военно-политическом и экономическом отделах в посольстве США в Анкаре, Сараево, Багдаде и Джакарте.
Предыдущий временный поверенный в делах США Роберт Райли завершил свою дипломатическую миссию в республике в июле. Он работал в Минске два года.
С 2008 года в Белоруссии нет посла США. Обострение отношений между Минском и Вашингтоном произошло после того, как в 2007-2008 годах США ввели ограничительные меры экономического характера в отношении концерна "Белнефтехим".
Минск был вынужден пойти на отзыв посла в США и сокращение дипломатического присутствия в этой стране. Число сотрудников посольства США в Минске было сокращено по настоянию белорусской стороны в марте 2008 года. Позже руководство дипломатических представительств обеих стран было снижено с уровня посла до временного поверенного.
ВВС Азербайджана отработали оказание вертолетами огневой поддержки общевойсковым частям и подразделениям
Меркель 23-25 августа посетит Грузию, Армению и Азербайджан - представитель правительства ФРГ
Глава МИД Азербайджана и посол Малайзии в Баку отмечают успехи сотрудничества в сфере энергетики
KfW может выделить Грузии кредит в 150 млн евро на строительство ПХГ
Россельхознадзор запретил ввоз из Азербайджана 37,5 тонн сливы
В Азербайджане производители пшеницы, неочищенного риса получат субсидии на 57,5 млн манатов
Бакметрополитен на рубеже 2019-2020гг планирует завершить строительство третьей станции фиолетовой ветки
В Азербайджане задержано еще 2 человека по беспорядкам в Гяндже
Противники массового туризма в Барселоне призвали туристов бросаться с балконов
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Азерсу привлек Tunel Tikinti Servis к улучшению системы водоснабжения города Товуз
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Государственный комитет по архитектуре и градостроительству и Caspian European Club расширяют сотрудничество
Nar расширяет сеть LTE в регионах
Caspian Energy Award будет вручена Президентам пяти прикаспийских стран
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений