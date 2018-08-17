Новый поверенный в делах США в Белоруссии прибыла в Минск - посольство

Новый поверенный в делах США в Белоруссии Дженнифер Хизер Мур прибыла в Минск, сообщили в посольстве США в пятницу.

"Дж.Мур начнет работу в должности поверенного в делах США в Беларуси в августе 2018 года", - говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве отметили, что перед приездом в Минск Дж.Мур занимала должность заместителя директора управления по делам Южной Европы Госдепартамента США, которое отвечает за отношения США с Турцией, Грецией и Кипром.

Дж.Мур имеет богатый опыт работы по европейской тематике и на протяжении большей части своей карьеры специализировалась в вопросах международного сотрудничества и реформ в области безопасности. Ранее она работала в качестве заместителя директора управления Госдепартамента по миротворческой деятельности, санкций и борьбе с терроризмом, советника по политическим и экономическим вопросам посольства США в Тиране, а также на различных должностях в политической, военно-политическом и экономическом отделах в посольстве США в Анкаре, Сараево, Багдаде и Джакарте.

Предыдущий временный поверенный в делах США Роберт Райли завершил свою дипломатическую миссию в республике в июле. Он работал в Минске два года.

С 2008 года в Белоруссии нет посла США. Обострение отношений между Минском и Вашингтоном произошло после того, как в 2007-2008 годах США ввели ограничительные меры экономического характера в отношении концерна "Белнефтехим".

Минск был вынужден пойти на отзыв посла в США и сокращение дипломатического присутствия в этой стране. Число сотрудников посольства США в Минске было сокращено по настоянию белорусской стороны в марте 2008 года. Позже руководство дипломатических представительств обеих стран было снижено с уровня посла до временного поверенного.