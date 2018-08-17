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Происшествия 17.08.2018 17:08

В Азербайджане задержано еще 2 человека по беспорядкам в Гяндже

В Азербайджане арестованы еще два человека – Айдын Гурбанов и Пярвиз Байрамов по уголовным делам в связи с покушением на главу Исполнительной власти города Гянджа и организации беспорядков в городе 10 июля, отмечается в совместном заявлении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности.

В заявлении отмечается, что по адресу, где зарегистрированы А.Гурбанов и П.Байрамов были проведены обыски с целью обнаружения оружия и боеприпасов.

В результате обысков были обнаружены автомат "Калашникова" и 56 патронов, пистолет марки "Марголин" и 47 патронов к нему, более 400 патронов к автомату и пистолету, 36 компакт дисков радикального религиозного содержания и пропаганды фашизма.

"На основании выявленных фактов А.Гурбанов и П.Байрамов были задержаны в качестве подозреваемых по статье 228.3 УК Азербайджана, в отношении них применена мера пресечения арест", - отмечается в сообщении

Как сообщалось ранее, в Гяндже вечером 3 июля 2018 года было совершено покушение на главу Исполнительной власти города Эльмара Велиева. В результате инцидента глава ИВ Гянджи получил ранения, в настоящее время он проходит лечение. При этом Юнис Сафаров, который совершил покушение, был задержан правоохранительными органами на месте преступления. Следствие квалифицировало действия Ю.Сафаров в качестве целенаправленного и запланированного террористического акта.

Вечером 10 июля при предотвращении несанкционированной акции в городе Гянджа погибли двое офицеров полиции - замначальник Главного управления полиции Гянджи, полковник Ильгар Балакишиев, а также замначальник Управления полиции Низаминского района Гянджи, полковник-лейтенант Самед Аббасов.

Акция проводилась в поддержку Ю.Сафарова. Ее пыталась провести радикальная религиозная группа из 150-200 человек. Полиция предупредила участников акции о недопустимости ее проведения и призвала их разойтись. Однако, участники акции оказали сопротивление полиции с использованием колющих и режущих предметов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.3, 120.2.7, 220.1, 221.3, 228.4, 315.2 УК Азербайджана.

По этим двум фактам в Азербайджане арестовано более 60 человек, 13 объявлены в розыск. Еще пять человек были уничтожены при вооруженном сопротивлении в момент задержания.

Ф.Исазаде

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Тэги: ГЯНДЖА, БЕСПОРЯДКИ, АРЕСТЫ


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