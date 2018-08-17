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Дальнее зарубежье 17.08.2018 19:04

Трамп посетит военные парады на авиабазе Эндрюс и в Париже вместо проведения торжества в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп намерен посетить военный парад на базе ВВС США Эндрюс (штат Мэриленд), а также посетить парад в Париже по случаю годовщины прекращения военных действий в Первой мировой войне 11 ноября 2018 вместо проведения торжества в американской столице.

"Вместо этого я посещу большой парад, уже запланированный на базе ВВС Эндрюс в другой день и поеду в Париж на парад в честь завершения Первой мировой войны 11 ноября", - написал он в пятницу в Twitter.

Вместе с тем, он не исключил, что в следующем году в Вашингтоне может быть проведен парад, если стоимость его организации будет ниже, чем праздника в 2018 году, стоимость которого могла достичь суммы в $92 млн.

"Может быть, мы подготовим что-нибудь в следующем году в Вашингтоне, когда расходы будут ниже. Сейчас мы можем купить больше истребителей!" - добавил он.

Также Д.Трамп подтвердил, что отменил парад в Вашингтоне из-за высокой стоимости его организации. Ранее о его отмене сообщал Пентагон.

Идея провести парад в Вашингтоне пришла Д.Трампу после того, как он посетил торжества в честь Дня взятия Бастилии по приглашению французского президента Эмманюэля Макрона.

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Тэги: США, ТРАМП, ПАРАД, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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