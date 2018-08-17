Трамп посетит военные парады на авиабазе Эндрюс и в Париже вместо проведения торжества в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп намерен посетить военный парад на базе ВВС США Эндрюс (штат Мэриленд), а также посетить парад в Париже по случаю годовщины прекращения военных действий в Первой мировой войне 11 ноября 2018 вместо проведения торжества в американской столице.
"Вместо этого я посещу большой парад, уже запланированный на базе ВВС Эндрюс в другой день и поеду в Париж на парад в честь завершения Первой мировой войны 11 ноября", - написал он в пятницу в Twitter.
Вместе с тем, он не исключил, что в следующем году в Вашингтоне может быть проведен парад, если стоимость его организации будет ниже, чем праздника в 2018 году, стоимость которого могла достичь суммы в $92 млн.
"Может быть, мы подготовим что-нибудь в следующем году в Вашингтоне, когда расходы будут ниже. Сейчас мы можем купить больше истребителей!" - добавил он.
Также Д.Трамп подтвердил, что отменил парад в Вашингтоне из-за высокой стоимости его организации. Ранее о его отмене сообщал Пентагон.
Идея провести парад в Вашингтоне пришла Д.Трампу после того, как он посетил торжества в честь Дня взятия Бастилии по приглашению французского президента Эмманюэля Макрона.
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