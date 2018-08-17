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Дальнее зарубежье 17.08.2018 19:16

Пассажиров аэропорта австрийского Граца предупредили об усилении мер безопасности в связи с прилетом Путина

Аэропорт австрийского города Грац готовится принять рейс президента России Владимира Путина в субботу, меры безопасности будут усилены, сообщил "Интерфаксу" представитель полиции Штирии Фритц Грундниг.

"С большой степенью вероятности президент Путин 18 августа с коротким визитом посетит Южную Штирию по случаю свадьбы австрийского министра иностранных дел. <...> В аэропорту Граца, конечно, меры безопасности будут усилены", - сообщил собеседник агентства.

В.Путин, как ожидается, приедет на свадьбу министра Карин Кнайсль, свадьба пройдет в ресторане Gasthaus Tscheppe неподалеку от коммуны Гамлитц в Южной Штирии. Добраться до ресторана удобнее всего из аэропорта Граца, расстояние составит всего около 50 километров, тогда как из Вены добираться будет сложнее и существенно дольше.

"Следует ожидать, что в непосредственной близости от аэропорта будет проводиться контроль безопасности. При этом обычную работу аэровокзала эти меры не затронут. На месте будут присутствовать несколько сот сотрудников полиции, будут задействованы все средства, необходимые для обеспечения безопасности нашего гостя", - заявил Ф.Грундниг.

Информация о предстоящем визите размещена и на сайте аэропорта Граца.

"По случаю визита российского президента с раннего утра на въезде в аэропорт будут усилены меры контроля, которые затронут все автомобили и всех граждан. В этой связи мы просим вас приезжать в аэропорт заранее", - сообщается на сайте аэропорта.

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Тэги: АВСТРИЯ, АЭРОПОРТ, ПУТИН, БЕЗОПАСНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]