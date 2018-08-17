Пассажиров аэропорта австрийского Граца предупредили об усилении мер безопасности в связи с прилетом Путина

Аэропорт австрийского города Грац готовится принять рейс президента России Владимира Путина в субботу, меры безопасности будут усилены, сообщил "Интерфаксу" представитель полиции Штирии Фритц Грундниг.
"С большой степенью вероятности президент Путин 18 августа с коротким визитом посетит Южную Штирию по случаю свадьбы австрийского министра иностранных дел. <...> В аэропорту Граца, конечно, меры безопасности будут усилены", - сообщил собеседник агентства.
В.Путин, как ожидается, приедет на свадьбу министра Карин Кнайсль, свадьба пройдет в ресторане Gasthaus Tscheppe неподалеку от коммуны Гамлитц в Южной Штирии. Добраться до ресторана удобнее всего из аэропорта Граца, расстояние составит всего около 50 километров, тогда как из Вены добираться будет сложнее и существенно дольше.
"Следует ожидать, что в непосредственной близости от аэропорта будет проводиться контроль безопасности. При этом обычную работу аэровокзала эти меры не затронут. На месте будут присутствовать несколько сот сотрудников полиции, будут задействованы все средства, необходимые для обеспечения безопасности нашего гостя", - заявил Ф.Грундниг.
Информация о предстоящем визите размещена и на сайте аэропорта Граца.
"По случаю визита российского президента с раннего утра на въезде в аэропорт будут усилены меры контроля, которые затронут все автомобили и всех граждан. В этой связи мы просим вас приезжать в аэропорт заранее", - сообщается на сайте аэропорта.
ВВС Азербайджана отработали оказание вертолетами огневой поддержки общевойсковым частям и подразделениям
Меркель 23-25 августа посетит Грузию, Армению и Азербайджан - представитель правительства ФРГ
Глава МИД Азербайджана и посол Малайзии в Баку отмечают успехи сотрудничества в сфере энергетики
Иран производит 80 тыс. тонн инжира в год, занимая 4-е место в мире
KfW может выделить Грузии кредит в 150 млн евро на строительство ПХГ
Россельхознадзор запретил ввоз из Азербайджана 37,5 тонн сливы
Бакметрополитен на рубеже 2019-2020гг планирует завершить строительство третьей станции фиолетовой ветки
В Азербайджане задержано еще 2 человека по беспорядкам в Гяндже
Противники массового туризма в Барселоне призвали туристов бросаться с балконов
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Азерсу привлек Tunel Tikinti Servis к улучшению системы водоснабжения города Товуз
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Государственный комитет по архитектуре и градостроительству и Caspian European Club расширяют сотрудничество
Nar расширяет сеть LTE в регионах
Caspian Energy Award будет вручена Президентам пяти прикаспийских стран
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений