Саакашвили готовится вернуться в Украину, как только Порошенко уйдет

Экс-президент Грузии, лидер движения "Рух новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что вернется в Украину после истечения срока полномочий действующего президента страны Петра Порошенко.
"Я вернусь, как только Порошенко уйдет, и я восстановлю свое гражданство через судебную систему. Потому что элементарно там было всё нарушено по отношению ко мне, но я добьюсь того, что люди, которые нарушали, подделывали, например, мою подпись, анкету, которые напугали судей и свидетелей, чтобы они отвечали в установленном законом порядке. Наконец-то кто-то должен отвечать. Естественно, я буду возвращаться в Украину", - сказал он в эфире Радио НВ ("Новое время").
М.Саакашвили также анонсировал участие партии "Рух новых сил" в парламентских выборах в Украине 2019 года.
Президентские выборы на Украине должны состояться весной, а парламентские - осенью 2019 года.
В июле 2017 года президент Украины П.Порошенко своим указом лишил М.Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.
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