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СНГ 17.08.2018 19:25

Саакашвили готовится вернуться в Украину, как только Порошенко уйдет

Экс-президент Грузии, лидер движения "Рух новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что вернется в Украину после истечения срока полномочий действующего президента страны Петра Порошенко.

"Я вернусь, как только Порошенко уйдет, и я восстановлю свое гражданство через судебную систему. Потому что элементарно там было всё нарушено по отношению ко мне, но я добьюсь того, что люди, которые нарушали, подделывали, например, мою подпись, анкету, которые напугали судей и свидетелей, чтобы они отвечали в установленном законом порядке. Наконец-то кто-то должен отвечать. Естественно, я буду возвращаться в Украину", - сказал он в эфире Радио НВ ("Новое время").

М.Саакашвили также анонсировал участие партии "Рух новых сил" в парламентских выборах в Украине 2019 года.

Президентские выборы на Украине должны состояться весной, а парламентские - осенью 2019 года.

В июле 2017 года президент Украины П.Порошенко своим указом лишил М.Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

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Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, ВОЗВРАЩЕНИЕ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]