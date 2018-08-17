СМИ узнали о намерении Путина привезти казачий ансамбль на свадьбу главы МИД Австрии

Президент России Владимир Путин, который приедет на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайссль, привезет с собой фольклорный ансамбль казаков, сообщает в пятницу газета Oesterreich.

По информации издания, ресторан Gasthaus Tscheppe зарезервирован с 12:00 до 20:00. Гости - около 100 человек - начнут собираться в близлежащей деревне Гамлиц примерно в 12:00.

"Примерно в 13:30 должен приехать Путин, по всей вероятности, на вертолете из Граца, где он оставит свой самолет по дороге в Берлин <...> Как Oesterreich подтвердили в дипломатических кругах, Путин в качестве сюрприза хочет привезти фольклорный ансамбль казаков, которые должны будут выступить", - пишет газета.

В числе приглашенных, по информации издания, австрийский канцлер Себастьян Курц и вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе. Х.-К.Штрахе, указывает издание, имеет много активных контактов в "Единой России".

Предполагается, что примерно в 15:30 Путин покинет ресторан, а около 16:00 покинет Австрию и вылетит в Берлин, где в 18:00 запланированы переговоры с канцлером Ангелой Меркель.

Сообщается также, что в прошлый раз во время визита российского президента в Австрии безопасность обеспечивали 1 тыс. 600 полицейских и 900 солдат. Армии это обошлось в 67 тыс. евро, полиции - в 355 тыс., столько пришлось заплатить, в том числе, сотрудникам за сверхурочные.

В этот раз К.Кнайссль, сообщает издание, наняла частную охранную фирму, работу которой планирует оплатить самостоятельно.