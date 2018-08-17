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Дальнее зарубежье 17.08.2018 17:48

Парламент Пакистана утвердил Имрана Хана на посту премьера

Лидер партии "Тахрик аль-Инсаф" Имран Хан в пятницу официально утвержден на посту премьер-министра Пакистана, сообщает иранское агентство "Мехр".

За его кандидатуру проголосовали 176 парламентариев, в то время как его основной оппонент Шанбаз Шариф набрал лишь 92 голоса.

Всеобщие выборы в Пакистане прошли 25 июля 2018 года. По итогам подсчета голосов, партия "Тахрик аль-Инсаф", возглавляемая бывшей звездой крикета И.Ханом, получила 115 мест в 270-местной Национальной ассамблее.

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Тэги: ПАКИСТАН, ПРЕМЬЕР, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]