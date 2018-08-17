Парламент Пакистана утвердил Имрана Хана на посту премьера

Лидер партии "Тахрик аль-Инсаф" Имран Хан в пятницу официально утвержден на посту премьер-министра Пакистана, сообщает иранское агентство "Мехр".

За его кандидатуру проголосовали 176 парламентариев, в то время как его основной оппонент Шанбаз Шариф набрал лишь 92 голоса.

Всеобщие выборы в Пакистане прошли 25 июля 2018 года. По итогам подсчета голосов, партия "Тахрик аль-Инсаф", возглавляемая бывшей звездой крикета И.Ханом, получила 115 мест в 270-местной Национальной ассамблее.