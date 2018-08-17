Бакметрополитен на рубеже 2019-2020гг планирует завершить строительство третьей станции фиолетовой ветки

ЗАО «Бакинский метрополитен» планирует в конце 2019 – начале 2020 года завершить строительство третьей станции фиолетовой ветки, отмечается в сообщении общества.
«Очередной этап строительства третьей станции «Фиолетовой» линии Бакинского метро завершен. В частности, завершены работы с железобетонными конструкциями и начался новый этап строительных работ. Станция с условным названием «B-03» строится на улице Джейхуна Салимова, возле военного госпиталя. Завершение строительства ожидается в конце 2019 – начале 2020 года», - отмечается в сообщении.
По данным метрополитена, протяженность станции «B-03» составит 166,98 метров, что позволит принимать составы из 7 вагонов. С вводом ее в эксплуатацию станет возможным также переход поездов с одной линии на другую. С этой целью параллельно со станцией идет строительство перехода длиной 193,1 метр.
«Для энергоснабжения новой линии метро осуществляется строительство электрической подстанции и уже завершены работы с железобетонными конструкциями. На территории подстанции будет установлена дизельно-генераторная станция из 8 генераторов. Это позволит снабжать линию электроэнергией в чрезвычайных ситуациях», - отмечается в информации. В перспективе, в аналогичной форме, резервным источником питания будут обеспечены все новые линии метро.
Также на территории станции «В-03» завершается строительство двух водохранилищ объемом 240 кубометров каждая и насосные станции. Одно из водохранилищ предназначено для хранения питьевой воды, другое - для пожаротушения.
«В настоящее время на заключительной стадии находится строительство вентиляционной системы станции. Завершено сооружение водопроводных и канализационных линий, продолжается прокладка внешний электрических линий», - подчеркивается в сообщении.
Станция «B-03» будет трехуровневой, вход/выход пассажиров на станцию и переход с уровня на уровень будут обеспечивать 17 эскалаторов и лифты, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями.
Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из двух линий (зеленой и красной) и 24-х действующих станций. Годовой объем пассажироперевозок в Бакметрополитене составляет 200 млн человек.
Бакметрополитен ранее ввел в эксплуатацию первую станцию "фиолетовой" линии - «Автовокзал». В настоящее время ведется строительство второй станции линии – "Мемар Аджеми-2".
До 2030 года общее число станций метро в Баку составит 76, общая протяженность линий метро 109 км.
Н.Аббасова
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