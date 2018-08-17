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АПК 17.08.2018 18:06

В Азербайджане производители пшеницы, неочищенного риса получат субсидии на 57,5 млн манатов

В Азербайджане фермеры получат субсидии на общую сумму 57 млн 522 тыс. 199,5 манатов, сообщает Минсельхоз.

Решение о выдаче субсидий принято в пятницу на заседании Республиканской комиссии.

"В целом, 247,625 тыс. производителей продукции АПК в 28 районах страны получат субсидии на общую сумму 57 млн 522 тыс. 199,5 манатов за использование горюче-смазочных материалов при посевных (50 манат за каждый гектар) и за посев пшеницы и неочищенного риса (40 манат за каждый гектар) ", - отмечает ведомство.

Общая площадь посевных пшеницы и риса, подпадающих под субсидирование, составляет 832 тыс. 490,63 га.

Таким образом, по данным Минсельхоза, общий объем субсидирования производителей пшеницы и неочищенного риса, в целом с начала 2018 года составит 83 млн 922 тыс. 88,8 манатов.

А.Азизов

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Тэги: ФЕРМЕРЫ, СУБСИДИИ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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