В Азербайджане производители пшеницы, неочищенного риса получат субсидии на 57,5 млн манатов

В Азербайджане фермеры получат субсидии на общую сумму 57 млн 522 тыс. 199,5 манатов, сообщает Минсельхоз.

Решение о выдаче субсидий принято в пятницу на заседании Республиканской комиссии.

"В целом, 247,625 тыс. производителей продукции АПК в 28 районах страны получат субсидии на общую сумму 57 млн 522 тыс. 199,5 манатов за использование горюче-смазочных материалов при посевных (50 манат за каждый гектар) и за посев пшеницы и неочищенного риса (40 манат за каждый гектар) ", - отмечает ведомство.

Общая площадь посевных пшеницы и риса, подпадающих под субсидирование, составляет 832 тыс. 490,63 га.

Таким образом, по данным Минсельхоза, общий объем субсидирования производителей пшеницы и неочищенного риса, в целом с начала 2018 года составит 83 млн 922 тыс. 88,8 манатов.

А.Азизов