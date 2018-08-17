ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги из госбюджета 9,1 млн манатов на строительство автодороги в Ленкоранском районе.
Автодорога Хиркан-Даштюрк-Билясар соединяет 7 населенных пунктов, в которых проживают 7 тыс. человек.
Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.
Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.
А.Азизов
ВВС Азербайджана отработали оказание вертолетами огневой поддержки общевойсковым частям и подразделениям
Меркель 23-25 августа посетит Грузию, Армению и Азербайджан - представитель правительства ФРГ
Глава МИД Азербайджана и посол Малайзии в Баку отмечают успехи сотрудничества в сфере энергетики
KfW может выделить Грузии кредит в 150 млн евро на строительство ПХГ
Россельхознадзор запретил ввоз из Азербайджана 37,5 тонн сливы
В Азербайджане производители пшеницы, неочищенного риса получат субсидии на 57,5 млн манатов
Бакметрополитен на рубеже 2019-2020гг планирует завершить строительство третьей станции фиолетовой ветки
В Азербайджане задержано еще 2 человека по беспорядкам в Гяндже
Противники массового туризма в Барселоне призвали туристов бросаться с балконов
Вашингтон откажется от финансирования проектов по стабилизации ситуации в Сирии - АП
Путин внес в парламент Дагестана три кандидатуры на пост главы республики, среди них - врио главы Дагестана Васильев
Суд в Армении освободил из-под стражи двух членов группировки "Сасна црер"
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Государственный комитет по архитектуре и градостроительству и Caspian European Club расширяют сотрудничество
Nar расширяет сеть LTE в регионах
Caspian Energy Award будет вручена Президентам пяти прикаспийских стран
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений