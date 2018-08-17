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ТЭК 17.08.2018 19:43

KfW может выделить Грузии кредит в 150 млн евро на строительство ПХГ

Германский банк реконструкции и развития (KfW) станет одним из инвесторов проекта строительства первого на территории Грузии подземного хранилища газа (ПХГ), предоставив 150 млн евро "Грузинской нефтяной и газовой корпорацией" (GOGC).

"Между Германским банком реконструкции и развития (KfW) и "Грузинской нефтяной и газовой корпорацией" (GOGC) будет подписан кредитный договор на 150 млн евро для строительства подземного газохранилища", - сообщил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на брифинге в пятницу.

"Проект обеспечит устранение существующего дисбаланса между поставками и потреблением газа в стране и удовлетворит потребности в нем в зимний пиковый период", - добавил М.Бахтадзе.

Как сообщалось, общая стоимость проекта строительства ПХГ составляет порядка $250 млн, его финансирование будет осуществляться как за счет средств GOGC, так и за счет средств, привлекаемых от международных финансовых институтов.

В частности, кредит на $100 млн на строительство ПХГ в Грузии намерен выделить Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).

ПХГ планируется построить близ Тбилиси на южном своде бывшего Самгорского нефтяного месторождения (Восточная Грузия). Заявки на участие в международном тендере на его строительство и ввод в эксплуатацию представили 14 компаний.

Согласно ТЭО проекта, которое подготовила французская Geostock SAS, предполагаемая емкость ПХГ - до 280 млн куб. м, что составляет примерно 15% годового потребления газа в Грузии.

Строительство ПХГ планируется начать в 2018 году, а завершить - к 2021 году, когда значительно увеличатся объемы поставляемого Грузии природного газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз.

Грузия - единственная страна в регионе, у которой нет газохранилища. Планы строительства ПХГ, над которыми работали грузинские и иностранные специалисты, рассматривались с начала 1990-х годов. Обсуждались несколько вариантов, одним из которых, в частности, был проект, разработанный германской компанией UGS GmbH совместно с российскими "ВНИИгаз" и "Союзнефтеотдача", предусматривающий строительство газохранилища именно на южном своде Самгорского месторождения. Однако ни один из проектов до сих пор так и не удалось реализовать.

Грузия, которая ежегодно потребляет около 2,5 млрд кубометров природного газа, почти полностью зависит от его импорта. Основным поставщиком газа в республику является Азербайджан.

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Тэги: ПХГ, KFW, КРЕДИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]