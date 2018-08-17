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АПК 17.08.2018 18:24

Россельхознадзор запретил ввоз из Азербайджана 37,5 тонн сливы

Госинспекторы Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан приняли решение о возврате нескольких товарных партий растениеводческой продукции, прибывших из Азербайджана.

"Причиной отказа во въезде в страну послужило выявление в товарных партиях - карантинного вредного объекта - восточной плодожорки. Так, в ходе карантинного фитосанитарного контроля на дагестанском участке государственной границы РФ в пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» специалистами Россельхознадзора не допущено к ввозу на территорию Российской Федерации две партии свежих слив. Общий объем продукции, не попавшей на российский рынок, составил чуть менее 37,5 тонн", - отмечается в сообщении ведомства.

Заключение дагестанского филиала ФГБУ "ВНИИКР" также подтвердило факт выявления в подкарантинной продукции вредного объекта.

За нарушение ФЗ №206 "О карантине растений" владельцы грузов привлечены к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ «Нарушение правил ввоза и вывоза подкарантинной продукции». В отношении продукции принято решение о возврате грузов в страны экспортеров.

А.Азизов

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Тэги: РОССИЯ, СЛИВА, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]