ВВС Азербайджана отработали оказание вертолетами огневой поддержки общевойсковым частям и подразделениям

Военно-воздушные силы (ВВС) Азербайджана согласно плану боевой подготовки, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, провели летно-тактические занятия боевых вертолетов.
"Авиационные средства выполняли задачи по оказанию воздушной огневой поддержки общевойсковым частям и подразделениям в различных видах боя. В ходе практической части занятий вертолеты, совершившие вылет с аэродромов базирования, уничтожали на полигонах наземные цели условного противника боевой стрельбой", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.
Оборонное ведомство подчеркивает, что экипажи вертолетов успешно выполнили все поставленные задачи.
"Результаты боевых стрельб были высоко оценены", - указывает Минобороны.
А.Азизов
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