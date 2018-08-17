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Оборона 17.08.2018 18:35

ВВС Азербайджана отработали оказание вертолетами огневой поддержки общевойсковым частям и подразделениям

Военно-воздушные силы (ВВС) Азербайджана согласно плану боевой подготовки, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, провели летно-тактические занятия боевых вертолетов.

"Авиационные средства выполняли задачи по оказанию воздушной огневой поддержки общевойсковым частям и подразделениям в различных видах боя. В ходе практической части занятий вертолеты, совершившие вылет с аэродромов базирования, уничтожали на полигонах наземные цели условного противника боевой стрельбой", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

Оборонное ведомство подчеркивает, что экипажи вертолетов успешно выполнили все поставленные задачи.

"Результаты боевых стрельб были высоко оценены", - указывает Минобороны.

А.Азизов

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Тэги: ВВС, УЧЕНИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]