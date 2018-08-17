ВВС Азербайджана отработали оказание вертолетами огневой поддержки общевойсковым частям и подразделениям

Военно-воздушные силы (ВВС) Азербайджана согласно плану боевой подготовки, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, провели летно-тактические занятия боевых вертолетов.

"Авиационные средства выполняли задачи по оказанию воздушной огневой поддержки общевойсковым частям и подразделениям в различных видах боя. В ходе практической части занятий вертолеты, совершившие вылет с аэродромов базирования, уничтожали на полигонах наземные цели условного противника боевой стрельбой", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

Оборонное ведомство подчеркивает, что экипажи вертолетов успешно выполнили все поставленные задачи.

"Результаты боевых стрельб были высоко оценены", - указывает Минобороны.

А.Азизов