Иран производит 80 тыс. тонн инжира в год, занимая 4-е место в мире

Иран ежегодно производит около 80 тыс. тонн инжира и занимает по этому показателю четвертое место в мире, заявил гендиректор департамента тропических и субтропических фруктов министерства сельскохозяйственного развития страны Масуд Латифиан.
По его словам, мировое производство в общей сложности составляет порядка 1 млн тонн, сообщает агентство Mehr News.
Турция занимает первое место, ежегодно собирая урожай в объеме около 255 тыс. тонн инжира.
Египет и Марокко являются вторым и третьим по величине производителями инжира, сообщается на сайте World Atlas.
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