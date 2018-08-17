Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9343 RUR   0.0254 GBR   2.163 TRY   0.2909

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.46 Brent   71.43

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 41° Завтра 23° 31° 20 Авг 21° 28° 21 Авг 19° 26°

АПК 17.08.2018 22:22

Иран производит 80 тыс. тонн инжира в год, занимая 4-е место в мире

Иран ежегодно производит около 80 тыс. тонн инжира и занимает по этому показателю четвертое место в мире, заявил гендиректор департамента тропических и субтропических фруктов министерства сельскохозяйственного развития страны Масуд Латифиан.

По его словам, мировое производство в общей сложности составляет порядка 1 млн тонн, сообщает агентство Mehr News.

Турция занимает первое место, ежегодно собирая урожай в объеме около 255 тыс. тонн инжира.

Египет и Марокко являются вторым и третьим по величине производителями инжира, сообщается на сайте World Atlas.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ИНЖИР, ПРОИЗВОДСТВО

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]