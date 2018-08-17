Иран производит 80 тыс. тонн инжира в год, занимая 4-е место в мире

Иран ежегодно производит около 80 тыс. тонн инжира и занимает по этому показателю четвертое место в мире, заявил гендиректор департамента тропических и субтропических фруктов министерства сельскохозяйственного развития страны Масуд Латифиан.

По его словам, мировое производство в общей сложности составляет порядка 1 млн тонн, сообщает агентство Mehr News.

Турция занимает первое место, ежегодно собирая урожай в объеме около 255 тыс. тонн инжира.

Египет и Марокко являются вторым и третьим по величине производителями инжира, сообщается на сайте World Atlas.