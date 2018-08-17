Генпрокуратура Армении обжалует освобождение экс-президента Кочаряна

Генпрокуратура Армении отправит жалобу в Кассационный суд по делу экс-президента страны Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.
"Генеральная прокуратура получила решение Апелляционного суда, и мы готовим жалобу, для отправления в Кассационный суд", - сказала глава по связям с общественностью прокуратуры Аревик Хачатрян в пятницу.
13 августа Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов Р.Кочаряна об изменении ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Апелляционный суд постановил освободить экс-президента страны, так как Р.Кочарян, как бывший глава государства, обладает неприкосновенностью.
Бывший президент Армении был арестован судом первой инстанции Еревана 28 июля после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя в 2008 году.
1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны, погибли десять человек, более 250 получили ранения.
В 2008 году действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".
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