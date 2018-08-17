НБУ за три недели потратил на поддержку гривны $0,5 млрд, готов к новым интервенциям

Национальный банк Украины (НБУ) с 30 июля провел интервенции на межбанковском валютном рынке общим объемом $526,6 млн, в том числе на текущей неделе - на $215 млн, и готов к дальнейшим вливаниям, чтобы не допускать резких скачков курса нацвалюты, говорится в сообщении на сайте НБУ.

"Предложение иностранной валюты со стороны главных экспортных отраслей (горно-металлургического и агропромышленного комплексов) остается на достаточно высоком уровне, что свидетельствует об отсутствии фундаментальных причин для обесценивания гривны. В настоящее время наблюдается увеличение спроса на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке по причине сезонных, ситуативных и психологических факторов", - подчеркивается в сообщении.

Соответственно НБУ сохраняет активное присутствие на рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривны, которые усилились на текущей неделе в связи с дальнейшим превышением спроса на валюту над ее предложением.

"Для устранения дисбаланса на межбанковском валютном рынке, образовавшегося под действием определенных факторов, Нацбанк на этой неделе ежедневно выходил с продажей иностранной валюты. Всего таким образом было продано $215 млн, в том числе $24,8 млн во время валютного аукциона в пятницу, благодаря которому спрос на валюту был удовлетворен", - уточняет центробанк.

Более того, НБУ продолжает внимательно следить за развитием ситуации на валютном рынке. При этом центробанк в рамках режима гибкого курсообразования сглаживает только те значительные колебания курса, которые происходят вследствие ситуативных факторов.

"Если факторы, которые сложились в экономике, требуют ослабления или усиления курса, то он должен двигаться в нужном направлении, и НБУ этому движению не противодействует. Задача центробанка - не удерживать курс гривны на определенном уровне, а уменьшить интенсивность его колебаний и, следовательно, предотвратить ухудшение ожиданий и возникновение рисков для достижения инфляционной цели", - говорится в сообщении.

Курс гривны к доллару на межбанковском рынке устойчиво снижается со второй половины июля. Психологически важный рубеж в 27 грн./$1 курс преодолел 2 августа. В четверг он снизился сразу на 0,9% - до 27,765 грн./$1, последний раз столь значительное снижение курса за один торговый день было зафиксировано в середине декабря 2017 года. По итогам торгов в пятницу курс остался на уровне 27,765 грн./$1.

В конце июля Нацбанк Украины после 6-месячного перерыва возобновил аукционы по продаже валюты. Всего проведено 5 аукционов. Интервенции также проводятся через торговые терминалы Bloomberg и Reuters, а также на основе двусторонних договоренностей между НБУ и банками.