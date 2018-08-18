Отношения между Ереваном и Москвой хорошие, постепенно станут лучше - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметает утверждения "злых языков" об ухудшении отношений республики с Россией, заверяя, что они будут только улучшаться.

"Ни Запад, ни наши партнеры в России полностью не оценили новую ситуацию в Армении. И сегодня говорить об ухудшении армяно-российских отношении просто смешно. Я за 100 дней уже два раза встречался с президентом России Владимиром Путиным, и трижды у нас был телефонный разговор. Между двумя странами хорошие отношения, и они постепенно станут лучше", - заявил Н.Пашинян в пятницу на митинге на Площади Республики в Ереване, посвященному ста дням нового правительства Армении.

Н.Пашинян также анонсировал некий армяно-российский гуманитарный проект, который, по его словам, не имеет аналогов, однако детали оставил в секрете.