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СНГ 18.08.2018 09:00

Отношения между Ереваном и Москвой хорошие, постепенно станут лучше - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметает утверждения "злых языков" об ухудшении отношений республики с Россией, заверяя, что они будут только улучшаться.

"Ни Запад, ни наши партнеры в России полностью не оценили новую ситуацию в Армении. И сегодня говорить об ухудшении армяно-российских отношении просто смешно. Я за 100 дней уже два раза встречался с президентом России Владимиром Путиным, и трижды у нас был телефонный разговор. Между двумя странами хорошие отношения, и они постепенно станут лучше", - заявил Н.Пашинян в пятницу на митинге на Площади Республики в Ереване, посвященному ста дням нового правительства Армении.

Н.Пашинян также анонсировал некий армяно-российский гуманитарный проект, который, по его словам, не имеет аналогов, однако детали оставил в секрете.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]