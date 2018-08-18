Двое палестинцев погибли в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа - СМИ

Двое палестинцев погибли, еще около 270 человек получили ранения в пятницу в столкновениях с солдатами армии обороны Израиля на границе сектора Газа, сообщает интернет-портал израильской газеты "Джерузалем пост" со ссылкой на палестинские источники.
Командование израильской армии сообщило, что участники протестов бросали через административную границу самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью.
Армия обороны Израиля отреагировала на эти случаи в соответствии с протоколом, отмечает "Джерузалем пост".
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