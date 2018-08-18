Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9343 RUR   0.0254 GBR   2.163 TRY   0.2909

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.46 Brent   71.43

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 31° Завтра 21° 27° 20 Авг 19° 26° 21 Авг 20° 28°

Дальнее зарубежье 18.08.2018 09:32

Двое палестинцев погибли в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа - СМИ

Двое палестинцев погибли, еще около 270 человек получили ранения в пятницу в столкновениях с солдатами армии обороны Израиля на границе сектора Газа, сообщает интернет-портал израильской газеты "Джерузалем пост" со ссылкой на палестинские источники.

Командование израильской армии сообщило, что участники протестов бросали через административную границу самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью.

Армия обороны Израиля отреагировала на эти случаи в соответствии с протоколом, отмечает "Джерузалем пост".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, СТОЛКНОВЕНИЯ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Израиль перехватил ракету из сектора Газа, остальные восемь упали в безлюдной местности Израиль частично восстановит поставки товаров в Газу - СМИ Шесть человек пострадали в результате авиаудара Израиля в Газе - СМИ Израиль нанес авиаудары по позициям ХАМАС в секторе Газа В Израиле ожидают массовых протестов в секторе Газа в пятницу ВВС Израиля нанесли авиаудары по 10 целям в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]