В Тбилиси не увидели в процедуре проверки авиапассажиров действий, оскорбляющих религиозные чувства иранцев

В министерстве иностранных дел Грузии заявляют, что в процедуре проверки пассажиров в Тбилисском международном аэропорту нет никаких противоправных или оскорбляющих религиозные чувства граждан Ирана действий.

Комментарий МИД Грузии на заявление официального представителя МИД Ирана Бахрама Касеми, по поводу требований службы безопасности аэропорта Тбилиси снимать мусульманкам хиджабы, цитирует в пятницу грузинский Первый канал.

В МИД подтверждают, что грузинская сторона по иранским дипломатическим каналам была проинформирована о том, что некоторые граждане Ирана высказали недовольство процедурами проверки в аэропорту. В этой связи в ведомстве заявляют, что соответствующие службы МВД Грузии немедленно начали изучение поступившей жалобы.

"По предварительным данным и согласно проведенным оперативным мероприятиям, со стороны сотрудников грузинских правоохранительных органов не выявлено каких-либо противоправных, включая оскорбляющих религиозные чувства, действий", - заявили в МИД.

Как объяснили в ведомстве, иранская сторона об этом уже проинформирована. Также сообщается, что в МИД назначена встреча с послом Ирана в Тбилиси, где еще раз будет рассмотрен указанный вопрос.

Ранее в пятницу СМИ сообщили, что министерство иностранных дел Исламской Республики Иран выразило протест Грузии в связи фактами "неуважительного отношения" сотрудников службы безопасности тбилисского международного аэропорта к головному убору мусульманских женщин.

По информации СМИ, соответствующее заявление сделал официальный спикер МИД Ирана Бахрам Касеми. Заявление размещено на сайте иранского внешнеполитического ведомства.

Как отмечают СМИ, речь идет о недавних жалобах пассажиров рейса Исфахан-Тбилиси, которых возмутили требования сотрудников аэропорта снимать во время прохождения процедур проверки женские головные уборы.

Как сказано в заявлении Б.Касеми, посольство Ирана в Тбилиси в связи с этими фактами направило в МИД Грузии ноту протеста, а также МИД Ирана потребовал от посла Грузии в Тегеране соответствующих разъяснений.

В заявлении Б.Касеми выражает надежду, что в будущем службы безопасности в Грузии "будут проявлять уважение в отношении личной жизни мусульманских женщин и не допустят повторения подобных инцидентов".

Между тем, это не первый случай, когда иранские власти требуют от Тбилиси решить эту проблему.

В апреле прошлого года СМИ сообщали, что в ходе визита в Тбилиси глава МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф на встрече с руководством Грузии пожаловался на факты неуважения к хиджабу в тбилисском международном аэропорту. Cообщалось, что Георгий Квирикашвили, который тогда занимал пост премьер-министра Грузии, пообещал главе МИД Ирана изучить этот вопрос.