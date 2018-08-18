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СНГ 18.08.2018 10:37

Премьер Армении проведет сокращение ряда министерств, уменьшит число чиновников

Правительство Армении в скором времени намерено сократить число министерств, уменьшить количество чиновников госаппарата, заявил на митинге в Ереване премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Мы намечаем в скором времени сокращение некоторых министерств. Число сотрудников в государственных органах также должно сократиться" - заявил Н.Пашинян, отметив, что в правительстве Армении не должно быть 17 министерств.

Он также заявил, что правительство должно привлечь в страну новые инвестиции.

"Я призываю живущих за границей наших соотечественников делать в Армении инвестиции. Уверяю, Армения является страной закона", - сказал Н.Пашинян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, МИНИСТЕРСТВА, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]