Премьер Армении проведет сокращение ряда министерств, уменьшит число чиновников

Правительство Армении в скором времени намерено сократить число министерств, уменьшить количество чиновников госаппарата, заявил на митинге в Ереване премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Мы намечаем в скором времени сокращение некоторых министерств. Число сотрудников в государственных органах также должно сократиться" - заявил Н.Пашинян, отметив, что в правительстве Армении не должно быть 17 министерств.

Он также заявил, что правительство должно привлечь в страну новые инвестиции.

"Я призываю живущих за границей наших соотечественников делать в Армении инвестиции. Уверяю, Армения является страной закона", - сказал Н.Пашинян.