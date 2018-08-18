Все виновные в свержении конституционного строя в Армении в марте 2008 года понесут наказание, заявил на митинге в пятницу глава армянского правительства Никол Пашинян.

"Я с ответственностью заявляю, что все виновные в кровавых событиях 1 марта 2008 года в Ереване будут наказаны", - заявил Н.Пашинян в центре Еревана на митинге по итогам 100 дней работы нового правительства Армении.

В конце июля Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинения против экс-президента страны Роберта Кочаряна в свержении конституционного строя в связи с событиями марта 2008 года.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При этом погибли десять человек, более 250 получили ранения.

Кроме того, обвинения в рамках дела о разгоне демонстрации были выдвинуты против действующего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, который в то время был начальником Ереванского гарнизона ВС Армении.

В 2008 году действующий премьер-министр Армении Н.Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".