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Регион 18.08.2018 11:12

Глава Минфина Турции обсудил с французским коллегой совместные действия против санкций США

Министры финансов Турции и Франции Берат Албайрак и Брюно ле Мэр в телефонной беседе обсудили санкции США в отношении Анкары, сообщает турецкий Минфин.

Собеседники договорились о совместном противодействии санкциям США в отношении Турции и об активном развитии взаимодействия между Анкарой и Парижем, отмечается в сообщении.

Также они договорились о встрече в Париже 27 августа.

Накануне президенты Турции и Франции Реджеп Тайип Эрдоган и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре высказались за укрепление торгово-экономических связей между двумя странами.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ФРАНЦИЯ, МИНФИН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]