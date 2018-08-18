Глава Минфина Турции обсудил с французским коллегой совместные действия против санкций США

Министры финансов Турции и Франции Берат Албайрак и Брюно ле Мэр в телефонной беседе обсудили санкции США в отношении Анкары, сообщает турецкий Минфин.
Собеседники договорились о совместном противодействии санкциям США в отношении Турции и об активном развитии взаимодействия между Анкарой и Парижем, отмечается в сообщении.
Также они договорились о встрече в Париже 27 августа.
Накануне президенты Турции и Франции Реджеп Тайип Эрдоган и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре высказались за укрепление торгово-экономических связей между двумя странами.
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