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СНГ 18.08.2018 11:33

Нефть разлилась на площади 8,6 тыс. км. метров в Сургуте, возгорания нет

Разлив нефти произошел в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) на площади около 8,6 тыс. кв. метров, возгорания нет, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" информированный источник.

"Утечка нефти произошла на площади порядка 8,6 тыс. кв. метров в Сургуте. В настоящее время специалисты ПАО "Сургутнефтегаз" ее устраняют", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возгорания на месте ЧС нет.

Что стало причиной происшествия, он не пояснил.

В пресс-службе "Сургутнефтегаз" агентству "Интерфакс-Урал" не стали комментировать происшествие.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, РОЗЛИВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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