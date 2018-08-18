Нефть разлилась на площади 8,6 тыс. км. метров в Сургуте, возгорания нет

Разлив нефти произошел в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) на площади около 8,6 тыс. кв. метров, возгорания нет, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" информированный источник.
"Утечка нефти произошла на площади порядка 8,6 тыс. кв. метров в Сургуте. В настоящее время специалисты ПАО "Сургутнефтегаз" ее устраняют", - сказал собеседник агентства.
По его словам, возгорания на месте ЧС нет.
Что стало причиной происшествия, он не пояснил.
В пресс-службе "Сургутнефтегаз" агентству "Интерфакс-Урал" не стали комментировать происшествие.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
ВВС Азербайджана отработали оказание вертолетами огневой поддержки общевойсковым частям и подразделениям
Меркель 23-25 августа посетит Грузию, Армению и Азербайджан - представитель правительства ФРГ
Иран производит 80 тыс. тонн инжира в год, занимая 4-е место в мире
KfW может выделить Грузии кредит в 150 млн евро на строительство ПХГ
Россельхознадзор запретил ввоз из Азербайджана 37,5 тонн сливы
Азербайджанские пограничники за 15 лет задержали около 90 человек за связь с терроризмом - глава ГПС
Бакметрополитен на рубеже 2019-2020гг планирует завершить строительство третьей станции фиолетовой ветки
В Азербайджане задержано еще 2 человека по беспорядкам в Гяндже
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Азерсу привлек Tunel Tikinti Servis к улучшению системы водоснабжения города Товуз
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Государственный комитет по архитектуре и градостроительству и Caspian European Club расширяют сотрудничество
Nar расширяет сеть LTE в регионах
Caspian Energy Award будет вручена Президентам пяти прикаспийских стран
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений