Путин проведет переговоры с Меркель

Президент России Владимир Путин в субботу проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, перед этим заехав на свадьбу к главе МИД Австрии Карин Кнайссль.

Как ранее рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, на переговорах президента РФ и канцлера ФРГ будут обсуждаться как двусторонние отношения, так и международные вопросы, включая ситуацию в Сирии и на Украине.

"Что касается тем: это сверка часов по всем важнейшим проблемам. Это, конечно, и международный круг вопросов, и Украина, и Сирия, это и рестрикции, с которыми так или иначе сталкиваются сейчас многие страны, с последствиями этих рестрикций. Кроме того, будут затронуты вопросы двусторонних торгово-экономических отношений, темы реализации крупных международных коммерческих проектов, я имею в виду, конечно "Северный поток-2" и иные вопросы", - отмечал пресс-секретарь президента.

Вместе с тем, на брифинге для журналистов он отрицательно ответил на вопрос, не планируют ли В.Путин и А.Меркель обсудить в субботу оказание финансовой помощи Турции, экономика которой в последнее время столкнулась с трудностями, на фоне решения Вашингтона ввести пошлины на турецкую сталь и алюминий.

В свою очередь, сама А.Меркель заявила о желании выстраивать хорошие отношения с Россией, но призвала не ждать особых результатов от этих переговоров.

"Число тем такое большое - от Украины до Сирии и вопроса сотрудничества в экономической сфере, - что было бы правильным находиться в постоянном диалоге, и этот диалог я хочу продолжить завтра", - сказала канцлер журналистам в Берлине в пятницу.

"Будут противоречия, но будут и темы, по которым мы можем форсировать или улучшить двустороннее или международное сотрудничество", - добавила она. В качестве одной из таких тем канцлер указала Ливию.

Кроме того, А.Меркель заявила, что на встрече с российским президентом пойдет речь и об организации четырехстороннего саммита РФ-ФРГ-Турция-Франция.

"Встреча в формате Германия-Франция-Турция и Россия может иметь смысл, она должна быть хорошо подготовлена, и поэтому точной даты пока нет. Мы будем работать над тем, чтобы советники провели такую подготовительную встречу и тогда примем решение, есть ли смысл ее проводить", - сказала она.

Ранее проведение такой встречи 7 сентября в Стамбуле анонсировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, однако Д.Песков на вопрос о планах В.Путина принять в ней участие заявил, что это мероприятие пока не согласовано.

Д.Песков также рассказал о формате переговоров в субботу, заметив, что на этот раз он будет нетрадиционным.

Он пояснил, что В.Путин и А.Меркель сначала сделают заявление для журналистов, а затем уйдут на беседу.

По словам пресс-секретаря президента России, это связано с тем, что лидеры двух стран, встреча которых запланирована на вторую половину дня субботы, не хотят себя ограничивать во времени итоговой пресс-конференцией, добавив, что "совсем поздно делать заявления с информационной точки зрения не совсем удобно".

При этом пресс-секретарь президента пообещал: "Если будет необходимость (по итогам переговоров Путина и Меркель), мы проинформируем".

Встреча президента России и канцлера ФРГ пройдет в правительственной резиденции в Мезеберге примерно в 80 км от Берлина. Ее начало запланировано на 18 часов по местному времени (19:00 МСК).

Перед визитом в Берлин В.Путин сделает остановку в Австрии с частным визитом для того, чтобы поприсутствовать на свадьбе министра иностранных дел этой страны К.Кнайссль.

Как сообщает австрийская газета "Кроненцайтунг", свадьба пройдет в ресторане Tscheppe неподалеку от коммуны Гамлитц в Южной Штирии. Это место находится примерно в 240 километрах от Вены и в 50 километрах от города Грац.

Д.Песков рассказал, что В.Путин получил приглашение на торжество в ходе своего визита в Вену и "с удовольствием его принял".

Пресс-секретарь главы государства заметил, что это уже не первое частное светское мероприятие за границей, которое посещает В.Путин. "Такое бывало", - сказал он, но не назвал конкретных примеров.

Д.Песков добавил, что журналисты кремлевского пула не будут присутствовать на мероприятии.

Он также воздержался от ответа на вопрос журналистов о том, что В.Путин подарит К.Кнайссль, пообещав сообщить об этом позже.