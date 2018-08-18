В ООН призвали допустить находящегося в тюрьме экс-президента Бразилии Лулу да Силву до участия в президентских выборах

Комитет ООН по правам человека в пятницу вынес решение, согласно которому бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не должен быть отстранен от участия в президентских выборах, следует из сообщения этого ооновского подразделения.
Там отмечают, что Л. да Силва, отбывающий тюремное заключение по обвинению в коррупции и являющийся фаворитом на октябрьских выборах, имеет право на участие в президентской гонке, так как апелляционные суды по его делу не завершили работу.
Комитет ООН по правам человека "просит Бразилию принять необходимые меры, чтобы гарантировать, что Лула может воспользоваться политическими правами в тюрьме в качестве кандидата на президентских выборах 2018 года", говорится в сообщении.
Это решение является ответом на запрос адвокатов Л. да Силвы, обратившихся к международной организации 27 июля.
Выборы в Бразилии пройдут 7 октября 2018 года. Л. да Силва был президентом Бразилии в период с 2003 по 2010 гг. и намерен баллотироваться в 2018 году. В апреле 2018 года он был приговорен к 12 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции.
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