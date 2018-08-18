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Дальнее зарубежье 18.08.2018 12:50

В госдепе подтвердили планы по сокращению финансирования проектов по стабилизации ситуации в Сирии на $230 млн

Вашингтон намерен сократить на $230 млн финансирование проектов по стабилизации ситуации в Сирии, говорится в сообщении госдепартамента.

"С апреля госдеп добился привлечения $300 млн со стороны партнеров по коалиции для поддержки критически важной стабилизации и инициатив по восстановлению освобожденных от ИГ (запрещенная в России организация - ИФ) районов на севере Сирии... В результате... госсекретарь Майк Помпео принял решение о перенаправлении около $230 млн из фондов по стабилизации в Сирии (на другие проекты - ИФ)", - говорится в сообщении ведомства.

"Окончательная победа над ИГ остается ключевой задачей администрации США и госдепартамента в Сирии", - подчеркивается в сообщении.

"Это решение не является признаком отказа США от стратегических целей в Сирии", - уточнили в госдепе.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало о намерении США отказаться от финансирования стабилизационных проектов в Сирии в связи с увеличением финансирования со стороны партнеров США по коалиции.

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Тэги: США, СИРИЯ, ФИНАНСИРОВАНИЕ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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