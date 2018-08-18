Москва готова помочь Тегерану с проблемой излишек низкообогащенного урана - МИД РФ

Россия последовательно осуществляет все взятые на себя обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме, "Росатом" реализует серию проектов, призванных обеспечить выполнение соответствующих условий СВПД, заявляют в российском МИДе.
"Россия подтвердила готовность по мере необходимости оказать Ирану содействие в решении вопроса с излишками низкообогащенного урана, запасы которого в Иране не должны превышать 300 кг. Также оказываем разноплановое содействие в реализации Приложения III к СВПД, содержащего перечень конкретных направлений сотрудничества с ИРИ в области мирного использования атомной энергии", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
На Смоленской площади отмечают, что все упомянутое сотрудничество с Ираном "осуществляется строго в рамках СВПД и резолюции СБ ООН 2231, а также под полным контролем МАГАТЭ".
"Подтверждаем решительный настрой предпринять все необходимые меры для сохранения и полноценной реализации СВПД", - заявляют во внешнеполитическом ведомстве.
Там проинформировали, что успешно реализуется двусторонний высокотехнологичный российско-иранский проект по реконфигурации двух каскадов центрифуг на бывшем уранообогатительном предприятии в Фордо под производство стабильных изотопов. "Они будут использоваться в промышленных и медицинских целях", - говорится в сообщении.
"На территории России осуществляется хранение заготовок топлива с обогащением до 20% для Тегеранского исследовательского реактора. Их возврат Ирану производится партиями не более 5 кг по запросу иранской стороны и после получения подтверждения МАГАТЭ о том, что все предусмотренные для этого в СВПД условия выполнены. Первая партия была передана Ирану в начале 2017 г. Сейчас осуществляется подготовка к отправке второй партии", - добавили на Смоленской площади.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
ВВС Азербайджана отработали оказание вертолетами огневой поддержки общевойсковым частям и подразделениям
Меркель 23-25 августа посетит Грузию, Армению и Азербайджан - представитель правительства ФРГ
Иран производит 80 тыс. тонн инжира в год, занимая 4-е место в мире
KfW может выделить Грузии кредит в 150 млн евро на строительство ПХГ
Россельхознадзор запретил ввоз из Азербайджана 37,5 тонн сливы
Азербайджанские пограничники за 15 лет задержали около 90 человек за связь с терроризмом - глава ГПС
Бакметрополитен на рубеже 2019-2020гг планирует завершить строительство третьей станции фиолетовой ветки
В Азербайджане задержано еще 2 человека по беспорядкам в Гяндже
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Азерсу привлек Tunel Tikinti Servis к улучшению системы водоснабжения города Товуз
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Государственный комитет по архитектуре и градостроительству и Caspian European Club расширяют сотрудничество
Nar расширяет сеть LTE в регионах
Caspian Energy Award будет вручена Президентам пяти прикаспийских стран
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений