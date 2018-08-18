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СНГ 18.08.2018 10:58

Москва готова помочь Тегерану с проблемой излишек низкообогащенного урана - МИД РФ

Россия последовательно осуществляет все взятые на себя обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме, "Росатом" реализует серию проектов, призванных обеспечить выполнение соответствующих условий СВПД, заявляют в российском МИДе.

"Россия подтвердила готовность по мере необходимости оказать Ирану содействие в решении вопроса с излишками низкообогащенного урана, запасы которого в Иране не должны превышать 300 кг. Также оказываем разноплановое содействие в реализации Приложения III к СВПД, содержащего перечень конкретных направлений сотрудничества с ИРИ в области мирного использования атомной энергии", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

На Смоленской площади отмечают, что все упомянутое сотрудничество с Ираном "осуществляется строго в рамках СВПД и резолюции СБ ООН 2231, а также под полным контролем МАГАТЭ".

"Подтверждаем решительный настрой предпринять все необходимые меры для сохранения и полноценной реализации СВПД", - заявляют во внешнеполитическом ведомстве.

Там проинформировали, что успешно реализуется двусторонний высокотехнологичный российско-иранский проект по реконфигурации двух каскадов центрифуг на бывшем уранообогатительном предприятии в Фордо под производство стабильных изотопов. "Они будут использоваться в промышленных и медицинских целях", - говорится в сообщении.

"На территории России осуществляется хранение заготовок топлива с обогащением до 20% для Тегеранского исследовательского реактора. Их возврат Ирану производится партиями не более 5 кг по запросу иранской стороны и после получения подтверждения МАГАТЭ о том, что все предусмотренные для этого в СВПД условия выполнены. Первая партия была передана Ирану в начале 2017 г. Сейчас осуществляется подготовка к отправке второй партии", - добавили на Смоленской площади.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, АТОМ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]