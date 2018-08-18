Близ Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в 410 км к юго-юго-востоку от острова Титидзима (Бонинские острова, Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 01:06 мск в субботу землетрясения имел координаты 23.45 градуса северной широты и 143.33 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".