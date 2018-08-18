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Дальнее зарубежье 18.08.2018 13:20

Близ Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в 410 км к юго-юго-востоку от острова Титидзима (Бонинские острова, Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 01:06 мск в субботу землетрясения имел координаты 23.45 градуса северной широты и 143.33 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

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Тэги: РОССИЯ, ЯПОНИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]