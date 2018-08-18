Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано на юге Коста-Рики

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Коста-Рике в 163 км к юго-востоку от города Сан-Хосе, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 02:22 мск в субботу землетрясения имел координаты 8.74 градуса северной широты и -83.19 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".