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Дальнее зарубежье 18.08.2018 16:29

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано на юге Коста-Рики

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Коста-Рике в 163 км к юго-востоку от города Сан-Хосе, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 02:22 мск в субботу землетрясения имел координаты 8.74 градуса северной широты и -83.19 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

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Тэги: РОССИЯ, КОСТА/РИКА, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]