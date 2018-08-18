Азербайджанские пограничники за 15 лет задержали около 90 человек за связь с терроризмом - глава ГПС

Азербайджанские пограничники за последние 15 лет в рамках борьбы с терроризмом задержали около 90 человек, заявил начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, генерал-полковник Эльчин Гулиев.
«За последние 15 лет сотрудниками Государственной пограничной службы Азербайджана в рамках борьбы с терроризмом были задержаны 88 и выявлены личности 375 человек», - отметил Э.Гулиев в своей статье в официальной прессе.
По его словам, за отчетный период ГПС выявил также 18 человек, привлеченных спецслужбами зарубежных государств к разведывательной деятельности, направленной против Азербайджана, а также 100 человек, подозреваемых в сотрудничестве с ними, в том числе 79 азербайджанских граждан.
«Обезврежены 136 ОПГ, занимающихся незаконной миграцией, контрабандой, в том числе контрабандой наркотиков», - подчеркнул начальник ГПС.
Э.Гулиев отметил, что за последние 15 лет азербайджанские пограничники задержали 8 тыс. 797 нарушителей государственной границы.
«Сотрудниками ГПС также задержаны 135 тыс. 91 нарушитель режима и 28 тыс. 935 находящихся в розыске лиц», - подчеркнул он.
В течение 15 лет предотвращена контрабанда товаров на общую сумму 126 млн манат, в том числе 4 т 266 кг наркотических веществ, уничтожено 331 т наркотических растений, отметил Э.Гулиев.
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