Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9343 RUR   0.0254 GBR   2.163 TRY   0.2909

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.46 Brent   71.43

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 31° Завтра 21° 28° 20 Авг 19° 26° 21 Авг 21° 28°

Происшествия 18.08.2018 10:35

Азербайджанские пограничники за 15 лет задержали около 90 человек за связь с терроризмом - глава ГПС

Азербайджанские пограничники за последние 15 лет в рамках борьбы с терроризмом задержали около 90 человек, заявил начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, генерал-полковник Эльчин Гулиев.

«За последние 15 лет сотрудниками Государственной пограничной службы Азербайджана в рамках борьбы с терроризмом были задержаны 88 и выявлены личности 375 человек», - отметил Э.Гулиев в своей статье в официальной прессе.

По его словам, за отчетный период ГПС выявил также 18 человек, привлеченных спецслужбами зарубежных государств к разведывательной деятельности, направленной против Азербайджана, а также 100 человек, подозреваемых в сотрудничестве с ними, в том числе 79 азербайджанских граждан.

«Обезврежены 136 ОПГ, занимающихся незаконной миграцией, контрабандой, в том числе контрабандой наркотиков», - подчеркнул начальник ГПС.

Э.Гулиев отметил, что за последние 15 лет азербайджанские пограничники задержали 8 тыс. 797 нарушителей государственной границы.

«Сотрудниками ГПС также задержаны 135 тыс. 91 нарушитель режима и 28 тыс. 935 находящихся в розыске лиц», - подчеркнул он.

В течение 15 лет предотвращена контрабанда товаров на общую сумму 126 млн манат, в том числе 4 т 266 кг наркотических веществ, уничтожено 331 т наркотических растений, отметил Э.Гулиев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРАНИЦА, БЕЗОПАСНОСТЬ, ТЕРРОРИЗМ


Похожие новости


Баку и Москва обсудили вопросы обеспечения пограничной безопасности Турецкая армия освободила приграничные с Турцией районы Сирии от террористов, заявляет турецкий премьер Атамбаев заявил о необходимости укреплять безопасность киргизских границ Азербайджан и Турция отмечают важность расширения сотрудничества в укреплении безопасности границ Таджикские пограничники обеспечивают безопасность региона, РФ и Европы - глава спецслужбы Грузия обеспечивает свою безопасность - премьер

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]