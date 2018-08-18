Число жертв обрушения моста в Генуе возросло до 41

Количество погибших в результате обрушения моста в итальянском городе Генуя возросло до 41 человека, пишет в субботу газета "Коррьере дела Серра".

По информации спасателей, ночью под завалами бетона они обнаружили машину, в которой находилась семья из трех человек: отец, мать и их девятилетний ребенок.

Накануне сообщалось, что жертвами обрушения стали 38 человек, в списке пострадавших значилось 16 человек, и состояние девяти из них оценивалось как тяжелое.

Обрушение пролета моста в Генуе произошло 14 августа днем. Власти предполагают, что причиной обрушения 200-метрового пролета виадука могло стать ослабление несущих конструкций.

Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.