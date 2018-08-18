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Дальнее зарубежье 18.08.2018 14:21

Число жертв обрушения моста в Генуе возросло до 41

Количество погибших в результате обрушения моста в итальянском городе Генуя возросло до 41 человека, пишет в субботу газета "Коррьере дела Серра".

По информации спасателей, ночью под завалами бетона они обнаружили машину, в которой находилась семья из трех человек: отец, мать и их девятилетний ребенок.

Накануне сообщалось, что жертвами обрушения стали 38 человек, в списке пострадавших значилось 16 человек, и состояние девяти из них оценивалось как тяжелое.

Обрушение пролета моста в Генуе произошло 14 августа днем. Власти предполагают, что причиной обрушения 200-метрового пролета виадука могло стать ослабление несущих конструкций.

Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.

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Тэги: ИТАЛИЯ, МОСТ, ОБРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]