В Польше перевернулся автобус с украинцами: трое погибли, 18 ранены - СМИ

В Польше сорвался с откоса дороги и перевернулся автобус с 54 украинцами. Трое погибли, 18 человек получили ранения, в том числе девять - серьезные, сообщил польский портал RMF24 в субботу утром.
По данным RMF24, трагедия произошла поздно вечером в пятницу шоссе №28 в районе села Лещава-Дольна между Пшемыслом (Перемышль) и Саноком в Подкарпатском воеводстве.
Водитель автобуса, который перевозил туристов из Львова в Вену, пробил энергоемкий барьер и ударился в деревянный крест, который стоял на повороте. После этого автобус перевернулся и сорвался с откоса.
51 пассажир автобус был доставлен в больницы. Среди них есть и дети. По сообщению портала Fakt24, в автобусе находились 11 детей.
Сайт Nowiny24.pl информирует, что среди пострадавших 11 человек - в тяжелом состоянии, 26 - с травмами, не угрожающими жизни в случае транспортировки.
Официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил изданию "Украинская правда", что, по информации местной полиции, в результате ДТП есть погибшие и пострадавшие граждане Украины.
"Консул Украины срочно выехал в Перемышль в связи с ДТП, произошедшим там 17 августа около 23:00 по местному времени", - добавил он.
Представитель МИД также отметил, что пострадавшие госпитализированы в больницы городов Перемышль и Санок, другие граждане размещены в местных школах и хостелах.
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